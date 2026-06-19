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MasterChef Nisanur kimdir, Nisanur kaç yaşında, nereli? 2026 MasterChef Nisanur elendi mi?

MasterChef Nisanur kimdir, Nisanur kaç yaşında, nereli? 2026 MasterChef Nisanur elendi mi?
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MasterChef Türkiye 2026’da yarışan Nisanur’un yarışmadaki durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Eleme potasında olup olmadığı ve yarışmaya devam edip etmediği merak edilirken, “MasterChef Nisanur elendi mi?” sorusu gündemin en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Yarışmadaki son gelişmeler Nisanur’un kaderini belirliyor.

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Nisanur, hem performansı hem de tabaklarıyla izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. “ Masterchef Nisanur kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorusu sosyal medyada sıkça araştırılırken, genç yarışmacının hayatı ve yarışmadaki performansı büyük ilgi görüyor.

 

MASTERCHEF NİSANUR KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Nisanur, İstanbul Üsküdar’dan katılan genç yarışmacılar arasında yer alıyor. 22 yaşında olan Nisanur, yarışmadaki performansı ve mutfaktaki enerjisiyle dikkat çekiyor.

MESLEĞİ VE MUTFAK DENEYİMİ

Nisanur’un profesyonel olarak mutfak sektöründe çalıştığı biliniyor. Şu anda sıcak tezgâh şefi olarak görev yapan yarışmacı, yoğun mutfak temposuna alışkın olmasıyla öne çıkıyor.

YARIŞMADAKİ SON DURUMU

Masterchef 2026’da ilk turda mücadele eden Nisanur’un performansı yeterli bulunmadı ve yarışmaya ilk turda veda etti. Bu sonuçla birlikte Nisanur’un MasterChef serüveni kısa sürdü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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