İstanbul hava durumu! İstanbul’da yarın yağmur var mı? İşte 5 Kasım 2026 İstanbul hava durumu

Tahminlere göre İstanbul’da yağışlı hava yarından itibaren etkisini kaybedecek. Ancak Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredecek. İşte İstanbul’da bu gece, yarın ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu.

İSTANBUL’DA ŞU AN HAVA NASIL?

İstanbul’da şu anda hafif yağmur etkili oluyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında ölçülüyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 12 derece olarak kaydedildi. Gece boyunca kentin bazı bölgelerinde aralıklı yağış görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA YARIN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul’da yarın, 5 Kasım Perşembe günü yağış ihtimali belirgin şekilde azalıyor. Tahminlere göre yarın yağış ihtimali yüzde 20 seviyesinde. Gün içinde hava parçalı bulutlu bir seyir izleyecek, ancak yer yer hafif yağış görülebilir. Hava sıcaklığının en yüksek 12, en düşük 10 derece civarında olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR DÜŞÜK SEYREDECEK

AKOM’un tahminlerine göre Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul’da sıcaklıklar pazar gününe kadar 12 ile 14 derece aralığında, kışa yakın değerlerde seyredecek. Hafta sonu ve gelecek haftanın başında ise gece sıcaklıklarının 6 dereceye kadar inmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde serin bir havanın hakim olması nedeniyle vatandaşların kalın giyinmeleri önerilir.

İSTANBUL’DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul’da gün boyu etkili olan kuvvetli yağışların yarından itibaren hafiflemesi bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri yağış ihtimali yüzde 20 seviyesinde kalacak. Hafta sonundan itibaren ise yağış ihtimali daha da azalacak ve gelecek haftanın başında güneşli bir hava etkili olacak.

YARIN İSTANBUL’DA OKUL VAR MI?

İstanbul Valiliği’nden 5 Kasım Perşembe günü için okulları tatil eden bir karar açıklanmadı. Yağışların yarın hafiflemesi beklendiği için okullarda eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi öngörülüyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul’da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle:

5 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük 10 derece

6 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 9 derece

7 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük 7 derece

8 Kasım Pazar: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 6 derece

9 Kasım Pazartesi: Güneşli, en yüksek 14, en düşük 6 derece