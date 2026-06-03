MasterChef ne zaman başlıyor 2026, MasterChef jürileri değişecek mi?

Mutfak tutkunlarının ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye, 2026 sezonu için geri sayım sürerken yeniden gündemde. Yarışmanın yeni bölüm tarihleri ve yayın takvimi araştırılırken, “MasterChef ne zaman başlıyor 2026?” sorusu izleyicilerin en çok sorduğu konular arasında yer aldı. İşte yeni sezona dair merak edilen detaylar…

2026 MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR? MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZON TARİHİ MERAK EDİLİYOR

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye için 2026 sezonu heyecanı şimdiden başladı. İzleyiciler “2026 MasterChef ne zaman başlıyor?” sorusunun yanıtını araştırırken, yeni sezonun yayın tarihi ve jüri kadrosuna ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Peki MasterChef Türkiye 2026 yeni sezonu ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler olacak?

Televizyon kanalının yayın planlaması doğrultusunda MasterChef Türkiye’nin yeni sezon takvimi, geleneksel olarak yaz dönemine denk geliyor. 2026 yılında da benzer bir yayın stratejisi izlenirken, yarışmanın başlangıç tarihi için gözler resmi açıklamalara çevrildi.

2026 MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Edinilen bilgilere göre MasterChef Türkiye 2026 sezonunun başlangıç tarihi, Survivor final sürecinin ardından netleşiyor. Planlamaya göre Survivor final bölümlerinin 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde tamamlanması bekleniyor. Bu takvimin ardından MasterChef’in yeni sezon hazırlıkları hız kazanacak.

Bu doğrultuda MasterChef Türkiye 9. sezonunun Temmuz ayı içerisinde ekranlara gelmesi öngörülüyor. Kesin yayın günü ise kanal tarafından yapılacak resmi açıklama ve tanıtım fragmanlarıyla birlikte duyurulacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 JÜRİLERİ KİMLER OLACAK?

Yeni sezonla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de jüri kadrosu oldu. MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinin 2026 sezonunda da görevlerine devam etmesi bekleniyor.

Resmi açıklama henüz yapılmasa da formatın değişmemesi halinde izleyicilerin tanıdığı isimlerin yeni sezonda da yarışmaya yön vermesi öngörülüyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

2026 sezonunda yarışmanın formatında büyük bir değişiklik beklenmezken, daha zorlu etaplar ve yenilenen konseptler izleyicileri bekliyor. Yarışmacıların hem teknik hem de yaratıcılık açısından daha sert bir rekabet içine girmesi planlanıyor.

MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi 2026 yılında da hem yemek tutkunlarını hem de yarışma severleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.