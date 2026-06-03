Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile zorlu müsabakada karşı karşıya geldi.
FİLENİN SULTANLARI GALİBİYET BAŞLADI
Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başlayarak rakiplerine gözdağı verdi.
SIRADAKİ RAKİP BREZİLYA
Ay-yıldızlılar, Brezilya etabındaki 2. maçında yarın TSİ 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Karşılaşma S Sport ve TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.