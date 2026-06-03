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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
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Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile zorlu müsabakada karşı karşıya geldi. 

FİLENİN SULTANLARI GALİBİYET BAŞLADI

Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başlayarak rakiplerine gözdağı verdi. 

SIRADAKİ RAKİP BREZİLYA

Ay-yıldızlılar, Brezilya etabındaki 2. maçında yarın TSİ 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Karşılaşma S Sport ve TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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