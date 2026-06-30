MasterChef Mukaddes kimdir, Mukaddes Sargut kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Mukaddes elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’nın dikkat çeken isimlerinden Mukaddes Sargut, jüri karşısına çıktıktan sonra gündem oldu. Yarışmadaki performansı kadar hayatı da merak edilen Mukaddes Sargut hakkında "Kimdir, kaç yaşında, nereli, elendi mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte MasterChef Mukaddes Sargut ile ilgili tüm detaylar...

MASTERCHEF MUKADDES SARGUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde yarışan Mukaddes Sargut, mesleği ve tecrübesiyle dikkat çekti. İstanbul’da yaşayan 41 yaşındaki yarışmacı, yiyecek hizmetleri öğretmeni olarak mutfak alanında uzun yıllardır görev yapıyor. Yarışmanın yayınlanmasının ardından "MasterChef Mukaddes kimdir, kaç yaşında, nereli?" ve "2026 MasterChef Mukaddes elendi mi?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi gördü.

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacılarından Mukaddes Sargut, yiyecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Mutfak eğitimine ve gastronomi alanına hakimiyetiyle yarışmaya katılan Mukaddes, profesyonel deneyimini jüri karşısında sergiledi.

41 YAŞINDAKİ MUKADDES İSTANBUL’DAN KATILDI

41 yaşında olan Mukaddes Sargut, İstanbul’da yaşamaktadır. Eğitimci kimliğiyle öne çıkan yarışmacı, mutfak bilgisi ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çekti.

MASTERCHEF MUKADDES BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde başarılı bir performans sergileyen Mukaddes Sargut, jüri değerlendirmesi sonucunda bir üst tura yükselmeyi başardı. Böylece yarışmadaki yolculuğuna devam etme hakkı kazandı.