MasterChef Muhammed kimdir, Muhammed Yahya yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Muhammed elendi mi?

2026 MasterChef Türkiye sezonunda mücadele eden Muhammed Yahya’nın yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Son bölümlerdeki performansı yakından takip edilen yarışmacının elenip elenmediği izleyiciler tarafından araştırılırken, sonuçlar yeni bölümlerde netlik kazanıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE MUHAMMED YAHYA DİKKAT ÇEKTİ

MasterChef Türkiye’de yarışan Muhammed Yahya, son bölümde sergilediği performansla izleyicilerin dikkatini çekti. İstanbul’dan yarışmaya katılan Muhammed Yahya, hazırladığı tabakla jüri üyelerinden olumlu geri dönüşler almayı başardı.

İSTANBUL’DAN YARIŞMAYA KATILDI

İstanbul’dan MasterChef Türkiye’ye dahil olan Muhammed Yahya’nın uzun süre yurt dışında yaşadığı ve farklı mutfak kültürleriyle tecrübe kazandığı biliniyor. Bu birikimini yarışmadaki tabaklarına yansıtan yarışmacı, özgün sunumlarıyla öne çıktı.

YURT DIŞI TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun yıllar farklı ülkelerde yaşayan Muhammed Yahya, edindiği uluslararası mutfak deneyimini yarışmaya taşıdı. Farklı teknikleri bir araya getiren yarışmacı, jüri tarafından beğenilen tabaklar hazırladı.

BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Yapılan değerlendirmelerin ardından Muhammed Yahya, rakiplerini geride bırakarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte yarışmadaki rekabet daha da artarken, Muhammed Yahya’nın performansı merakla takip ediliyor.