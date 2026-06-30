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MasterChef Miray kimdir, Miray Çalışkan kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Miray elendi mi?

MasterChef Miray kimdir, Miray Çalışkan kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Miray elendi mi?
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MasterChef Türkiye 2026 yarışmacılarından Miray Çalışkan, seçmelerde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Programın yayınlanmasının ardından "MasterChef Miray kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli?" ve "2026 MasterChef Miray elendi mi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Miray Çalışkan hakkında merak edilen detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’nın dikkat çeken yarışmacılarından Miray Çalışkan, jüri karşısına çıktığı andan itibaren gündem oldu. Yarışmadaki performansı kadar hayatı da merak edilen Miray hakkında "Kimdir, kaç yaşında, nereli, elendi mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte MasterChef Miray Çalışkan ile ilgili tüm detaylar...

MASTERCHEF MİRAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde yarışan Miray, İstanbul’dan katılmasıyla dikkat çekti. 42 yaşındaki yarışmacı, ikiz çocuk annesi olması ve hayat tecrübesiyle öne çıktı. Yayınlanan bölümün ardından "MasterChef Miray kimdir, kaç yaşında, nereli?" ve "2026 MasterChef Miray elendi mi?" soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacılarından Miray, İstanbul’dan programa katılıyor. 42 yaşındaki yarışmacı, mutfak tutkusunu profesyonel bir seviyeye taşımak için yarışmaya dahil oldu. Hayat tecrübesi ve özgün tabaklarıyla jüri karşısında dikkat çekti.

MİRAY İKİZ ÇOCUK ANNESİ

Yarışmada kendini tanıtan Miray, ikiz çocuk annesi olduğunu belirtti. Hem ailesi hem de mutfak tutkusu arasında denge kurarak yarışmaya hazırlandığını ifade eden Miray, izleyicilerin ilgisini çeken isimlerden biri oldu.

MASTERCHEF MİRAY BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde başarılı bir performans sergileyen Miray, jüri üyelerinden olumlu yorumlar alarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Böylece yarışmadaki yolculuğuna devam etme hakkı kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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