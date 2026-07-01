MasterChef Levent kimdir, Levent Karasalih kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Levent elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’da dikkat çeken yarışmacılardan Nurten Tamer, kısa sürede araştırılan isimler arasına girdi. İzleyiciler Nurten’in yaşı, memleketi ve mesleğini merak ederken, “MasterChef Nurten elendi mi?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Yarışmadaki performansı ve tabaklarıyla öne çıkan Nurten’in MasterChef yolculuğu ilgiyle takip ediliyor.

MASTERCHEF 2026’DA MALATYALI YARIŞMACI NURTEN TAMER KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken isimlerden biri olan Nurten Tamer, Malatya yöresinden yarışmaya katılmasıyla izleyicilerin ilgisini çekti. Uzun yıllardır mutfakla iç içe bir yaşam süren Nurten Tamer’in, 35 yıllık ev hanımı olduğu ve üç çocuk annesi olduğu bilgisi paylaşıldı. Yarışmaya yöresel lezzetleriyle damga vuran Nurten, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

NURTEN TAMER’İN MUTFAK DENEYİMİ VE YÖRESEL LEZZETLERİ

Malatya mutfağına hâkimiyetiyle öne çıkan Nurten Tamer, yılların birikimini MasterChef mutfağına taşıdı. Ev hanımlığı süresince geliştirdiği tarifler ve yöresel yemek bilgisi, yarışmada güçlü bir avantaj sağladı. Özellikle Anadolu mutfağından esinlenen tabakları, şeflerin dikkatini çekti.

NURTEN TAMER KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NE?

Nurten Tamer’in 35 yıllık ev hanımı olduğu ve bu süreçte yemek yapmayı bir yaşam biçimi haline getirdiği belirtiliyor. Malatya yöresine özgü yemeklerdeki ustalığıyla bilinen yarışmacı, profesyonel aşçı olmamasına rağmen mutfaktaki deneyimiyle öne çıkıyor.

MASTERCHEF 2026’DA NURTEN TAMER BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2026’da Nurten Tamer, hazırladığı yöresel tabakla şeflerden olumlu geri dönüş alarak bir üst tura yükseldi. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Nurten’in ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.