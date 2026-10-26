MasterChef kim elendi? 25 Ekim dün akşam MasterChef'te kim elendi?

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Masterchef Türkiye'de 25 Ekim Pazar akşamı haftanın eleme heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesiyle yarışmaya veda eden isim belli olurken, izleyiciler “ Masterchef kim elendi?” ve “Dün akşam Masterchef'te kim elendi?” sorularına yanıt aramaya başladı.

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Dün akşam MasterChef Türkiye'de gerçekleştirilen eleme gecesinde yarışmacılardan ilk turda siyah sarımsak kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından Burçin, Nilay, Tolgahan ve Enes eleme potasından kurtuldu.

İkinci aşamada ise Emre, Ayşe, Eyyüp Can ve Hasan Alp yeniden tezgâh başına geçti. Danilo Zanna'nın hazırladığı ricotta ve ıspanak dolgulu mini üçgen crespelle tabağını yapmaya çalışan yarışmacıların yemekleri şefler tarafından değerlendirildi. Gecenin sonunda Emre ve Ayşe son ikiye kaldı. Şeflerin kararıyla yarışmaya veda eden isim Emre Can İrkilmez oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

25 Ekim 2026 tarihli MasterChef Türkiye eleme gecesinde mücadele eden yarışmacılar Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp oldu.

İlk turda başarılı bulunan dört yarışmacı eleme potasından çıkarken diğer dört isim ikinci etapta yarışmaya devam etti. Son değerlendirmelerin ardından Emre Can İrkilmez'in yarışma macerası sona erdi.

MASTERCHEF'TE ELEME GECESİNDE NE YAŞANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk etapta siyah sarımsakla hazırlanan yaratıcı tabaklar şeflerin beğenisine sunuldu. İlk turun ardından Burçin, Nilay, Tolgahan ve Enes yarışmada kalmayı garantiledi.

İkinci etapta yarışmacılar, Danilo Zanna'nın ricotta ve ıspanak dolgulu mini üçgen crespelle tabağını hazırladı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Hasan Alp ve Eyyüp Can da eleme potasından kurtuldu. Son ikiye kalan Emre ile Ayşe arasındaki mücadelenin ardından yarışmaya veda eden isim Emre Can İrkilmez olarak açıklandı.