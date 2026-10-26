Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MasterChef kim elendi? 25 Ekim dün akşam MasterChef'te kim elendi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef kim elendi? 25 Ekim dün akşam MasterChef'te kim elendi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümünde haftanın eleme heyecanı yaşandı. Eleme oyununda şeflerin değerlendirmesine çıkan yarışmacılar arasından bir isim, hazırladığı tabakların ardından yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef kim elendi? 25 Ekim dün akşam MasterChef'te kim elendi? Detaylar haberimizde.

Masterchef Türkiye'de 25 Ekim Pazar akşamı haftanın eleme heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesiyle yarışmaya veda eden isim belli olurken, izleyiciler “ Masterchef kim elendi?” ve “Dün akşam Masterchef'te kim elendi?” sorularına yanıt aramaya başladı.

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Dün akşam MasterChef Türkiye'de gerçekleştirilen eleme gecesinde yarışmacılardan ilk turda siyah sarımsak kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından Burçin, Nilay, Tolgahan ve Enes eleme potasından kurtuldu.

İkinci aşamada ise Emre, Ayşe, Eyyüp Can ve Hasan Alp yeniden tezgâh başına geçti. Danilo Zanna'nın hazırladığı ricotta ve ıspanak dolgulu mini üçgen crespelle tabağını yapmaya çalışan yarışmacıların yemekleri şefler tarafından değerlendirildi. Gecenin sonunda Emre ve Ayşe son ikiye kaldı. Şeflerin kararıyla yarışmaya veda eden isim Emre Can İrkilmez oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

25 Ekim 2026 tarihli MasterChef Türkiye eleme gecesinde mücadele eden yarışmacılar Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp oldu.

İlk turda başarılı bulunan dört yarışmacı eleme potasından çıkarken diğer dört isim ikinci etapta yarışmaya devam etti. Son değerlendirmelerin ardından Emre Can İrkilmez'in yarışma macerası sona erdi.

MASTERCHEF'TE ELEME GECESİNDE NE YAŞANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk etapta siyah sarımsakla hazırlanan yaratıcı tabaklar şeflerin beğenisine sunuldu. İlk turun ardından Burçin, Nilay, Tolgahan ve Enes yarışmada kalmayı garantiledi.

İkinci etapta yarışmacılar, Danilo Zanna'nın ricotta ve ıspanak dolgulu mini üçgen crespelle tabağını hazırladı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Hasan Alp ve Eyyüp Can da eleme potasından kurtuldu. Son ikiye kalan Emre ile Ayşe arasındaki mücadelenin ardından yarışmaya veda eden isim Emre Can İrkilmez olarak açıklandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid

El Clasico nefesleri kesti! İşte dev maçta kazanan
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı

Ne olacak bu adamın hali? Yarım saat zor dayandı
Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet! Havada hedef değiştirip vurdu
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

Katil gizemli canlı bu kez fotokapana takıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

Dizideki o sahne tartışma yaratmıştı: Kam davulu ne anlama geliyor?
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı

Milyonlarca kişiye kötü haber! Tüm veriler çalındı
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın! Maçın önüne geçti
Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Etimesgut'ta oto sanayide çalışan Mia Uyanık, yoğun tempoda 50 kilo verdi

Fenomenliği bırakıp sanayiye girdi! Son hali herkesi şaşkına çevirdi
Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı

Biri onu durdursun! Önce övgüler dizdi sonra feci yakalandı