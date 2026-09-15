Masterchef Türkiye’de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. 14 Eylül 2026 tarihli bölümde yarışmacılar, Mavi Takım kaptanı olabilmek için şeflerin verdiği görev doğrultusunda hazırlanan tabaklarla mücadele etti. Danilo, Somer ve Mehmet şefin değerlendirmesinin ardından kaptanlık oyununu kazanan isim belli oldu. Peki, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? Detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

14 Eylül MasterChef bölümünde kaptanlık oyununu Armağan kazandı. Böylece Armağan, yeni haftada Mavi Takım kaptanı olmaya hak kazandı.

Kaptanlık oyununun ardından takım kaptanları da belli oldu. Armağan Mavi Takım kaptanı olurken, Bahar Kırmızı Takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

14 Eylül 2026 MasterChef bölümünde Mavi Takım kaptanlığını kazanan isim Armağan oldu. Yarışmacıların hazırladığı tabaklar Danilo, Somer ve Mehmet şef tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda kaptanlık oyununda başarılı olan Armağan, Mavi Takım'ın kaptanlığını üstlendi.

Armağan'ın Mavi Takım kaptanı olmasının ardından Kırmızı Takım'ın kaptanı da belli oldu. Bu hafta Bahar, Kırmızı Takım kaptanı olarak belirlendi.

ELEME POTASINDAN ÇIKAN İSİMLER BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunundan önce eleme süreci de gündemdeydi. Bu hafta eleme potasına Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan girmişti.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından eleme potasından çıkan isimler Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan oldu. Böylece finale kalan isimler Cansu ve Emre olarak belirlendi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

14 Eylül 2026 tarihli MasterChef bölümünde eleme sürecinin sonunda finale Cansu ve Emre kaldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından yarışmaya veda eden isim Cansu oldu.

Böylece MasterChef Türkiye'nin son bölümünde hem kaptanlık oyununun kazananı hem de haftanın elenen yarışmacısı belli oldu. Kaptanlık oyununu Armağan kazanırken, Armağan Mavi Takım kaptanı, Bahar ise Kırmızı Takım kaptanı oldu. Eleme sürecinin sonunda ise Cansu yarışmaya veda etti.