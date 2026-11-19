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Masterchef'te 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı eleme potasına giden üçüncü yarışmacı, bölümün ilerleyen dakikalarında belli olacak. Haftanın ilk eleme adayı, 17 Kasım akşamı kırmızı takımda yapılan oylamanın ardından Şükran olmuştu. 18 Kasım'daki ikinci dokunulmazlık oyununun ardından ise mavi takımdan Tolgahan eleme potasına gitti. Takım mücadelesi ve dokunulmazlık oyununun ardından gözler, Şükran ve Tolgahan'ın yanına potaya girecek üçüncü isme çevrildi. MasterChef'te eleme potasına kim gitti, üçüncü eleme adayı kim oldu, haftanın eleme adayları kimler ve bu hafta kim elenecek soruları akşam saatlerinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte MasterChef'te 19 Kasım eleme potasına ilişkin tüm detaylar.

19 KASIM 2026 MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN 3. YARIŞMACI KİM?

19 Kasım MasterChef'te eleme potasına giden üçüncü yarışmacı birazdan açıklanacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda yapılacak oylamanın ardından potaya giden isim belli olacak.

18 KASIM 2026 MASTERCHEF'TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

18 Kasım MasterChef'te ikinci eleme adayı mavi takımdan Tolgahan oldu.