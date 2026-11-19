MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef'te eleme potasına giden 3. yarışmacı 19 Kasım 2026Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı hız kesmeden sürüyor. 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümde, haftanın eleme potasına gidecek üçüncü yarışmacı merak konusu oldu. İzleyiciler, "MasterChef'te eleme potasına kim gitti, 19 Kasım üçüncü eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor.
Masterchef'te 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı eleme potasına giden üçüncü yarışmacı, bölümün ilerleyen dakikalarında belli olacak. Haftanın ilk eleme adayı, 17 Kasım akşamı kırmızı takımda yapılan oylamanın ardından Şükran olmuştu. 18 Kasım'daki ikinci dokunulmazlık oyununun ardından ise mavi takımdan Tolgahan eleme potasına gitti. Takım mücadelesi ve dokunulmazlık oyununun ardından gözler, Şükran ve Tolgahan'ın yanına potaya girecek üçüncü isme çevrildi. MasterChef'te eleme potasına kim gitti, üçüncü eleme adayı kim oldu, haftanın eleme adayları kimler ve bu hafta kim elenecek soruları akşam saatlerinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte MasterChef'te 19 Kasım eleme potasına ilişkin tüm detaylar.
19 KASIM 2026 MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN 3. YARIŞMACI KİM?
19 Kasım MasterChef'te eleme potasına giden üçüncü yarışmacı birazdan açıklanacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda yapılacak oylamanın ardından potaya giden isim belli olacak.
18 KASIM 2026 MASTERCHEF'TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
18 Kasım MasterChef'te ikinci eleme adayı mavi takımdan Tolgahan oldu.
17 KASIM 2026 MASTERCHEF'TE BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
17 Kasım akşamı kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda Şükran haftanın ilk eleme adayı oldu.
MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te bu haftanın eleme adayları şöyle:
1. eleme adayı: Şükran (kırmızı takım)
2. eleme adayı: Tolgahan (mavi takım)
3. eleme adayı: Birazdan belli olacak
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI NASIL BELİRLENİYOR?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları, kendi aralarında yaptıkları oylamayla eleme adayını belirliyor. En çok oyu alan yarışmacı eleme potasına giriyor. Haftanın eleme adayları, hafta sonu yapılacak eleme gecesinde mutfakta son kez kendilerini kanıtlamaya çalışıyor.
MASTERCHEF'İN BU HAFTAKİ TAKIMLARI
MasterChef'te bu hafta mücadele eden takımlar şöyle:
Kırmızı takım:
Şükran
Nilay
Muhammed
Armağan
Şadi
Burçin
Mavi takım:
Ayşe
Tolgahan
Enes
Eyyüp Can
Bahar
Tolga
MASTERCHEF'TEN ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2026 sezonunda en son elenen yarışmacı Nurten oldu. Nurten'in vedasının ardından yarışmacılar, yeni haftada eleme potasından uzak kalmak için mücadele ediyor.
MASTERCHEF HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
MasterChef Türkiye, hafta içi her akşam TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri ayrıca TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.