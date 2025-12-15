Haberler

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu 15 Aralık Pazartesi?

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu 15 Aralık Pazartesi?
Güncelleme:
TV8 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan MasterChef All Star'da 15 Aralık 2025 tarihli bölümle ilgili yaşananlar merak konusu oldu. Yarışmanın Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık mücadelesinin sonucu ve potaya giren yarışmacının kim olduğu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Masterchef All Star'ın 15 Aralık 2025 akşamı yayınlanan yeni bölümünün ardından, Altın Kupa için oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Pazartesi gecesi ekrana gelen bölüm sonrası, eleme adayı olan yarışmacının kim olduğu sorusu izleyicilerin en çok yanıt aradığı konular arasında yer aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye 2024 sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Programın jüri koltuğunda bu sezon da Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yer alıyor. Alanında uzman üç şef, yarışmacıların hazırladığı tabakları titizlikle değerlendirerek zorlu eleme sürecini yönetecek. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen yetenekli isimler, mutfaktaki hünerlerini göstermek için mücadele edecek.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu 15 Aralık Pazartesi?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununda kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için mutfakta kıyasıya rekabete girecek. Yarışmacılar, en iyi tabağı hazırlayarak şeflerden tam not almak için ter dökecek. Gün sonunda en başarılı yemeği çıkaran isim, bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak. Sonuçlar bölümün ardından netlik kazanacak.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu 15 Aralık Pazartesi?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Haftanın eleme adayları henüz açıklanmadı. Eleme potasına girecek yarışmacılar, takım oylaması sonrasında belirlenecek. Oylama tamamlandığında eleme adaylarının kimler olduğu izleyicilerle paylaşılacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan giderek artıyor. Takımlar, eleme riskinden uzaklaşmak için tüm yeteneklerini ortaya koyacak. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım, bölüm sonunda belli olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
title