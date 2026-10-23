MasterChef çekimler durdu mu, MasterChef bitti mi, final mi yaptı?

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Masterchef Türkiye’nin çekimlerinin durduğuna ya da yarışmanın final yaptığına ilişkin TV8’den veya yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kanalın güncel yayın akışına göre ise MasterChef Türkiye, 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar akşamları saat 20.00’de yeni bölümleriyle ekranda yer alıyor. İşte MasterChef’e dair son durum.

MASTERCHEF ÇEKİMLERİ DURDU MU?

MasterChef Türkiye’nin çekimlerinin durdurulduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşsa da TV8 ya da yapım şirketi tarafından bu konuda yapılmış resmi bir açıklama yok. Bu nedenle sosyal medyadaki paylaşımların kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

MASTERCHEF BİTTİ Mİ?

Hayır. MasterChef Türkiye’nin bittiğine ya da yayından kaldırıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. TV8’in yayın akışında yarışmanın hafta sonu bölümleri “yeni bölüm” olarak yer almaya devam ediyor.

MASTERCHEF FİNAL Mİ YAPTI?

MasterChef Türkiye’nin final yaptığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yarışmanın sezonun hangi tarihinde final yapacağı da henüz açıklanmadı. Final tarihi, kanal tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.

CUMA AKŞAMI NEDEN TEKRAR YAYINLANDI?

MasterChef Türkiye, 23 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekrana geldi. Yayın akışındaki bu değişikliğin nedenine ilişkin TV8’den bir açıklama yapılmadı. Bu durum, çekimlerin durduğu ya da yarışmanın sona erdiği yönündeki söylentilerin yayılmasına neden oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8’in güncel yayın akışına göre MasterChef Türkiye, 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günleri saat 20.00’de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Hafta sonu gün içinde, saat 16.30’da ise yarışmanın tekrar bölümleri yayınlanacak. Yayın akışlarında son dakika değişiklikleri olabileceği için izleyicilerin TV8’in güncel akışını takip etmesi öneriliyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

MasterChef Türkiye’nin takipçileri, yarışmanın geleceğine ilişkin TV8’den gelecek açıklamayı bekliyor. Kanal ya da yapım ekibinden resmi bir bilgi paylaşılması halinde haberimiz güncellenecek.