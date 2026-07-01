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MasterChef Aslı kimdir, Aslı Çelikel kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Aslı elendi mi?

MasterChef Aslı kimdir, Aslı Çelikel kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Aslı elendi mi?
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MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Aslı Çelikel, izleyicilerin en çok merak ettiği isimler arasında yer aldı. “MasterChef Aslı kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?” soruları gündemde öne çıkarken, yarışmadaki performansı da yakından takip ediliyor. Şeflerin karşısında sergilediği tabaklarla dikkat çeken Aslı Çelikel’in MasterChef yolculuğu sosyal medyada da konuşuluyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’da öne çıkan yarışmacılardan Aslı Çelikel, kısa sürede araştırılan isimler arasına girdi. İzleyiciler Aslı’nın yaşı, memleketi ve mesleğini merak ederken, “MasterChef Aslı elendi mi?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Yarışmadaki performansı ve iddialı tabaklarıyla dikkat çeken Aslı Çelikel’in durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF 2026’DA TEKİRDAĞLI YARIŞMACI ASLI ÇELİKEL KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Aslı Çelikel, Tekirdağ’dan katılmasıyla izleyicilerin ilgisini çekti. 38 yaşında olduğu bilinen Aslı Çelikel’in evli ve bir kız çocuğu annesi olduğu öğrenildi. Yarışmaya güçlü bir performansla başlayan Aslı, kısa sürede şeflerin dikkatini çekmeyi başardı.

BANKACI ASLI ÇELİKEL MUTFAKTA DA İDDİALI

Mesleği bankacılık olan Aslı Çelikel, profesyonel mutfak kariyeri olmamasına rağmen yemek konusundaki yeteneğiyle öne çıkıyor. Günlük hayatında bankacılık yapan yarışmacı, mutfağa olan ilgisini MasterChef sahnesine taşıdı. Özellikle pratik ve dengeli tabaklarıyla şeflerden olumlu geri dönüşler aldı.

ASLI ÇELİKEL KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

MasterChef 2026 yarışmacısı Aslı Çelikel, 38 yaşında ve Tekirdağlıdır. Ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren yarışmacı, yarışmaya katılma sürecinde hem iş hayatını hem de mutfak tutkusunu bir arada yürüttüğünü ifade etti.

MASTERCHEF 2026’DA ASLI ÇELİKEL BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2026’da Aslı Çelikel, hazırladığı tabakla şeflerden tam not alarak bir üst tura yükseldi. Yarışmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Aslı’nın ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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