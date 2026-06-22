MasterChef Altıngül kimdir, Altıngül Sevim kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Altıngül elendi mi?

Masterchef 2026’da yarışan Altıngül Sevim, sergilediği performansla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmacının yaşı, memleketi ve mesleği gibi detaylar merak edilirken, MasterChef mutfağındaki ilerleyişi de yakından takip ediliyor. Yarışmadaki akıbeti ve bir üst tura yükselip yükselmediği ise bölüm sonrası en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

MASTERCHEF ALTINGÜL SEVİM KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Altıngül Sevim, mutfaktaki tecrübesi ve yöresel lezzetlere olan hâkimiyetiyle öne çıkıyor. Yarışmada sergilediği performansla kısa sürede izleyicilerin ilgisini çeken Sevim, şeflerin de dikkatini çekmeyi başaran isimler arasında yer alıyor.

ALTINGÜL SEVİM NERELİ VE HAYAT HİKAYESİ

Altıngül Sevim’in Sakarya’dan MasterChef 2026 yarışmasına katıldığı biliniyor. 6 çocuk annesi olan yarışmacının 2 torunu bulunduğu öğrenildi. Hayat hikâyesiyle de dikkat çeken Sevim, genç yaşta anne olduğunu ve yıllar içinde güçlü bir yaşam mücadelesi verdiğini ifade ediyor.

MESLEĞİ VE MUTFAK UZMANLIĞI

Beyran ve sakatat ustası olarak bilinen Altıngül Sevim, özellikle geleneksel mutfak kültüründeki ustalığıyla tanınıyor. Yıllara dayanan tecrübesini MasterChef mutfağına taşıyan yarışmacı, özgün tarifleri ve güçlü lezzet bilgisiyle rakipleri arasında öne çıkmayı hedefliyor.

ÖZEL HAYATI VE GEÇMİŞİ

Altıngül Sevim’in 2010 yılında eşinden ayrıldığı biliniyor. Zorlu yaşam dönemlerine rağmen hayata tutunarak kendi yolunu çizen yarışmacı, mutfaktaki başarısıyla yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. Yaşam tecrübesini yarışma sürecine de yansıtan Sevim, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF’TE PERFORMANSI

MasterChef Türkiye 2026’da mücadele eden Altıngül Sevim, hazırladığı tabaklarla şeflerden olumlu geri dönüşler alıyor. Yarışmadaki ilerleyişi ve performansı sosyal medyada da konuşulurken, bir sonraki etaplarda nasıl bir sonuç alacağı merakla bekleniyor.

Altıngül, bir üst tura yükseldi.