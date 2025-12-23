MasterChef altın önlüğü kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı 23 Aralık Salı?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile birlikte Masterchef'te heyecan zirveye taşınıyor. Mavi ve kırmızı takım, bir kez daha takım halinde mücadele etmek üzere tezgâh başına geçiyor. Bu etapta yarışmacılardan "gurme lezzetler" konseptine uygun tabaklar hazırlamaları bekleniyor. Günün sonunda en başarılı sunumu yapan yarışmacı ise ikinci altın önlüğün sahibi olacak. Peki, 23 Aralık akşamı Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım elde etti, altın önlük kimin oldu? Tüm merak edilenler haberimizin detaylarında…

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA YER ALAN YARIŞMACILAR

Mavi takımın kaptanlığını Kıvanç üstlenirken, ekipte Hasan, Eren, Kerem, Barbaros, Özkan, Alican ve Beyza bulunuyor. Takım, dokunulmazlık mücadelesinde uyumlu performansıyla öne çıkmayı hedefliyor.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACI KADROSU

Kırmızı takımın lideri Çağatay olurken; Sergen, Ayaz, Sezer, Tolga, Hakan, Erim ve Dilara da takım adına tezgâh başına geçiyor. Zorlu oyunda kırmızı takım, galibiyet için tüm gücünü ortaya koyacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Şeflerin yapacağı tadım ve değerlendirmelerin ardından, kazanan takım yarışmanın sonunda netlik kazanacak. Şu an için sonuçlar henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACIYA GİDECEK?

Masterchef Türkiye'de bu akşam oynanan ikinci altın önlük oyununda rekabet oldukça sert geçti. Geçtiğimiz bölümde Sergen ilk altın önlüğü kazanmıştı. Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı tabağını çıkaran yarışmacı ikinci altın önlüğün sahibi olacak. Ancak kazanan isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE SON ELENEN YARIŞMACILAR

Eleme gecesinde yapılan değerlendirmeler sonrası Batuhan ve Eda, MasterChef macerasına veda eden isimler oldu.

İLK ALTIN ÖNLÜK SERGEN'İN OLDU

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk altın önlüğünü kazanan isim Sergen olarak açıklandı. Başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacı, avantajı hanesine yazdırdı.