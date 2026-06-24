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MasterChef Abdullah kimdir, Abdullah Zafer kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Abdullah elendi mi?

MasterChef Abdullah kimdir, Abdullah Zafer kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Abdullah elendi mi?
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MasterChef Türkiye 2026 yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri olan Abdullah Zafer, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmadaki performansı sonrası “MasterChef Abdullah kimdir, kaç yaşında, mesleği ne ve nereli?” soruları gündeme gelirken, Abdullah Zafer’in elenip elenmediği de en çok sorgulanan konular arasında yer aldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’da yarışan Abdullah Zafer, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç yarışmacının hayatı ve mutfak geçmişi merak edilirken, “MasterChef Abdullah elendi mi?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Peki Abdullah Zafer kimdir, kaç yaşında, nereli ve MasterChef yolculuğu nasıl ilerliyor?

MASTERCHEF ABDULLAH KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Abdullah, ilk tur performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Kars’tan yarışmaya katılan 25 yaşındaki yarışmacı, hazırladığı tabakla şeflerden olumlu geri dönüş alarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

MASTERCHEF ABDULLAH KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Abdullah, 25 yaşındadır ve Kars’tan yarışmaya katılmaktadır. Genç yaşına rağmen mutfak ilgisi ve deneyimiyle öne çıkan yarışmacı, MasterChef sahnesinde iddialı bir performans sergiledi.

KARS’TAN YARIŞMAYA KATILDI

Doğu Anadolu’nun gastronomi kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Kars’tan katılan Abdullah, yöresel lezzetlere olan ilgisiyle dikkat çekti. Yarışmaya hazırladığı özel tabakla çıkan Abdullah, şeflerin karşısında başarılı bir performans ortaya koydu.

ŞEFLERDEN GEÇER NOT ALDI

Yarışmanın ilk turunda hazırladığı yemekle jüri karşısına çıkan Abdullah, değerlendirme sonucunda olumlu yorumlar aldı. Sunum ve lezzet dengesiyle beğeni toplayan yarışmacı, bir üst tura yükselme hakkı kazandı.

MASTERCHEF ABDULLAH ELENDİ Mİ?

Hayır, MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Abdullah elenmedi. 25 yaşındaki Karslı yarışmacı, ilk turu başarıyla geçerek bir üst tura yükseldi. Abdullah’ın yarışmadaki ilerleyişi izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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