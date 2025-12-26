Haberler

MasterChef 5. altın önlüğü kim aldı 26 Aralık Cuma?

MasterChef Türkiye All Star'da finale doğru geri sayım sürerken, altın önlük mücadelesi her geçen bölüm daha da sertleşiyor. 26 Aralık 2025 Cuma günü ekrana gelen bölümde yarışmacılar, beşinci altın önlüğü kazanabilmek için tezgâh başına geçti. Şefler bu kez yarışmacılardan, kıymanın başrolde olduğu yaratıcı tabaklar hazırlamalarını talep etti. Aynı gecede son takım oyununun da oynanmasıyla birlikte, tüm dikkatler bölüm sonunda açıklanacak olan yeni altın önlük sahibine odaklandı.

Masterchef Türkiye All Star'da tempo düşmeden devam ediyor. 26 Aralık akşamı gerçekleşen son takım oyununda mavi ve kırmızı takım, "kıymalı yemekler" teması kapsamında altın önlük için kozlarını paylaştı. İlk turda mutfakta kıyasıya bir mücadele yaşanırken, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatıldı. Şimdi izleyicilerin aklındaki tek soru şu: MasterChef'te gecenin sonunda altın önlüğün sahibi kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

Dokunulmazlık oyununun kazanan takımı henüz netlik kazanmadı. Şeflerin değerlendirmesi ve oyun sonuçları açıklandığında, detaylar haberimizde güncellenecektir. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

5. ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN YARIŞMACI BELLİ OLDU MU?

MasterChef Türkiye All Star'da merakla beklenen 5. altın önlüğün sahibi şu an için resmi olarak duyurulmadı. Kıymalı yemekler temasıyla hazırlanan tabakların ardından şeflerin yapacağı son değerlendirme sonucunda kazanan isim belli olacak. Açıklama gelir gelmez içerik güncellenecektir.

MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜK KAZANANLAR (GÜNCEL LİSTE)

1- Sergen

2- Hasan

3- Çağatay

4- Barbaros

5- Kazanan isim açıklandığında eklenecek

Osman DEMİR
