MasterChef 2. finalist kim oldu, 6 Aralık Cumartesi finale kim çıktı?

Masterchef Türkiye 2025 sezonunda finale sayılı gün kala tempolu rekabet hız kesmeden devam ediyor. İlk finalistinin belirlenmesinin ardından gözler bu kez 5 Aralık Cuma akşamı gerçekleşen ikinci finalist turuna çevrildi. Kalan yarışmacılar, şeflerin rehberliğinde hazırladıkları en iddialı yemekle hem ikinci finalist olma şansını yakalamak hem de şef kaşığını kazanarak onurlandırılmak için mutfakta ter döktü. MasterChef 2. finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST HEYECANI

MasterChef 2025 finali yaklaşırken, ilk finalistinin açıklanmasının ardından büyük gecede yer alacak ikinci isim de bu akşamki zorlu etapla netleşiyor. Yarışmacılar, finale adlarını yazdırabilmek için mutfakta tüm hünerlerini ortaya koydu.

MASTERCHEF'TE 2. FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de gecenin sonunda ikinci finalist olarak Sezer seçildi. Böylece finalde mücadele edecek iki yarışmacı da belli olmuş oldu.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk finalist Özkan'ın ardından bugün gerçekleştirilen etapta Hakan, Çağatay ve Sezer arasında yapılan değerlendirme ile ikinci finalist de açıklandı. Büyük finalde Özkan ve Sezer, 6 Aralık Cumartesi akşamı şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Finalin hemen ardından gözler Altın Kupa mücadelesine çevrilecek.