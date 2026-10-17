Marco Asensio sakat mı? Dizindeki sorun yüzünden Aston Villa maçını kaçıran Fenerbahçeli futbolcu kimdir, kaç yaşında?

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Marco Asensio, Fenerbahçe'deki ilk sezonunu Süper Lig'de 25 maçta 11 golle kapattı. Sporx'un derlediği rakamlara göre ilk 21 lig maçında 11 gol atıp 11 gole de pas vermişti; site bu sayıları Alex de Souza'nın 2004-05 sezonuyla karşılaştırdı. Bu sezon ise daha çok dizindeki sorunla gündemde.

ASENSIO SAKAT MI, NE OLDU?

Fenerbahçe, 14 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada Asensio'nun son maçta aldığı darbelerden sonra diz bölgesinde reaksiyon görüldüğünü duyurdu. İspanyol oyuncu bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa deplasmanında tedbiren kadroya alınmadı. Kulübe göre kararda, maç süresinin kademeli olarak artırıldığı rehabilitasyon planı da etkili oldu.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Chobani Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Fanatik'in 16 Ekim akşamki haberine göre Asensio maç öncesi son antrenmana katılmadı, tedavisi sürüyor. Sözcü de teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncuyu riske atmak istemediğini yazdı. Alanyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

Dizindeki sorun eylülde de gündeme gelmişti. Gazeteci Serdar Ali Çelikler 3 Eylül 2026'da Asensio'nun çapraz bağında sorun olduğunu ve ameliyat olabileceğini öne sürdü. Fenerbahçe bu iddiayı "tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü" diyerek yalanladı.

MARCO ASENSIO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Marco Asensio, Fenerbahçe'de hücum hattında oynayan İspanyol futbolcu. Tam adı Marco Asensio Willemsen. 21 Ocak 1996'da Mallorca adasındaki Palma'da doğdu; 30 yaşında. Boyu 1,82 metre.

MALLORCA'DAN REAL MADRİD'E

Futbola memleketinin kulübü Mallorca'nın altyapısında başladı, A takımda ilk kez 2013-14 sezonunda forma giydi. Real Madrid transferini Aralık 2014'te açıkladı. Asensio o sezonu kiralık olarak Mallorca'da bitirdi. 2015-16'yı ise yine kiralık olarak Espanyol'da geçirdi ve ligde 34 maçta 4 gol attı.

Real Madrid formasıyla ilk resmi maçı 9 Ağustos 2016'daki UEFA Süper Kupa finaliydi: Sevilla'nın 3-2 yenildiği maçta 120 dakika sahada kaldı ve bir gol attı. Madrid'deki yedi sezonunda üç Şampiyonlar Ligi (2017, 2018, 2022) ve üç La Liga şampiyonluğu yaşadı. Türkgün'ün aktardığına göre İspanyol devinde toplam 16 kupa kazandı.

PSG VE ASTON VILLA

Sözleşmesi bitince Temmuz 2023'te bonservis bedeli ödenmeden Paris Saint-Germain'e geçti. Fransa'da 2023-24 sezonunda Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı kazandı. Şubat 2025'te sezon sonuna kadar kiralık olarak Aston Villa'ya gitti; İngiltere'de 21 maçta 8 gol attı.

FENERBAHÇE'YE NE ZAMAN GELDİ?

Fenerbahçe, Eylül 2025'in başında Asensio'yla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fanatik'e göre kulübe 8 yıl sonra gelen ilk İspanyol oyuncuydu. Ondan önce sarı-lacivertli formayı giyen İspanyollar Daniel Güiza, Josico ve Roberto Soldado'ydu. Asensio ilk maçına 14 Eylül 2025'te Trabzonspor'un 1-0 yenildiği karşılaşmada çıktı, ilk golünü bir hafta sonra Kasımpaşa'ya attı. Geçen sezonu tüm kulvarlarda 38 maç ve 13 golle tamamladı.

İSPANYA MİLLİ TAKIMINDA

A Milli Takım'daki ilk maçına 29 Mayıs 2016'da İsviçre karşısında ilk 11'de başlayarak çıktı. 2018 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında yer aldı; Katar'da Kosta Rika'nın 7-0 yenildiği maçta gol attı. 2023'te UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan kadrodaydı. Tokyo Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya aldı. Milli formayla 38 maçta 2 golü var.