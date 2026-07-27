2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Marc Cucurella, başarılı performansının yanı sıra yıllardır değiştirmediği kıvırcık saçlarıyla da dikkat çekiyor. Yeni sezonda Real Madrid forması giymeye hazırlanan 28 yaşındaki İspanyol sol bekin saçlarını neden açık bıraktığı ise Amazon Prime'da yayımlanan belgeselle gündeme geldi. Peki, Marc Cucurella saçlarını neden uzatıyor? Detaylar...

MARC CUCURELLA SAÇI NEDEN GÜNDEMDE?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan Marc Cucurella, turnuvadaki başarılı futbolunun yanı sıra yıllardır değiştirmediği karakteristik kıvırcık saçlarıyla da yeniden gündeme geldi.

The Times of India'nın aktardığı bilgilere göre, İspanyol futbolcunun maçlarda saçlarını toplamaması ya da kısaltmaması tamamen ailesiyle ilgili özel bir nedene dayanıyor. Amazon Prime'da yayımlanan belgeselde paylaşılan bilgilere göre Cucurella, otizmli en büyük oğlu Mateo'nun tribünlerden kendisini rahatlıkla ayırt edebilmesi amacıyla uzun kıvırcık saçlarını açık bırakıyor.

Basit gibi görünen bu tercih, futbolcunun aile yaşamındaki hassasiyetini ve babalık sorumluluğunu yansıtan en dikkat çekici ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor.

İspanya'nın yalnızca bir gol yiyerek Dünya Kupası'nı kazandığı turnuvada savunmanın önemli isimlerinden biri olan Cucurella'nın saha içindeki başarısının yanı sıra, özel hayatındaki bu anlamlı detay da geniş yankı uyandırdı.

MARC CUCURELLA SAÇLARINI NEDEN UZATIYOR?

Marc Cucurella'nın uzun ve kıvırcık saçlarını korumasının nedeni, otizmli oğlu Mateo'nun kalabalık tribünler içerisinde babasını kolayca seçebilmesini sağlamak.

Belgeselde futbolcu ve uzun yıllardır birlikte olduğu partneri Claudia Rodriguez, oğulları Mateo'nun otizm tanısı aldıktan sonra yaşadıkları süreci ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Rodriguez, oğullarıyla ilgili yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Mateo dört yıl önce doğdu. Diğer çocuklarla bazı farklılıklar olduğunu gördük. Okuldan pek yardım alamadık ve en zor aylarımızı yaşadık."

Oğullarını okula bırakırken yaşadıkları duygusal süreci ise şu ifadelerle aktardı:

"Mateo'yu okula bırakmak için her gün birlikte giderdik; o sırada Rio'ya da hamileydim. Her gün ağlayarak geri dönerdik."

Rodriguez, otizmli çocukların rutin değişikliklerinden nasıl etkilendiğini de şu sözlerle dile getirdi:

"Aynı hafta içinde çok fazla değişiklik oluyor. Başka yerlerde olmak, başka programlara uymak, başka yemekler yemek, başka planlar yapmak, okula gitmemek, terapiye gitmemek... Bunların hepsi onun için zor."

Marc Cucurella ise oğlunun tanı sürecine ilişkin yaşadıkları deneyimi şu ifadelerle anlattı:

"Tamam, çocuğunuz otistik ama ebeveynler buna hazır değil. O yüzden çok şey öğrenmemiz gerekiyor."

Futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli Mateo'yu düşünmek zorundasın. Bazen bir şeyler yapmak istiyorsun ama onun için iyi olmadığı için yapamıyorsun. Tatiller her zaman zor geçiyor."