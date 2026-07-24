CHP’de uzun süredir devam eden siyasi hareketlilik, parti tarihinin en dikkat çeken gelişmelerinden biriyle yeni bir aşamaya taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayımladığı video mesajla partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Aynı açıklamada kurdukları yeni siyasi oluşumun adının "Yeni Parti" olduğunu ilan eden Özel, yeni dönemin resmen başladığını açıkladı. Peki, Mansur Yavaş yeni partiye geçecek mi? Mansur Yavaş CHP’de mi kalacak? Detaylar...

MANSUR YAVAŞ YENİ PARTİYE GEÇECEK Mİ?

CHP’de yaşanan ayrılık sürecinin ardından kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri "Mansur Yavaş yeni partiye geçecek mi?" sorusu oldu.

Bu süreçte henüz Mansur Yavaş'tan açıklama gelmedi. Geldiğinde haber içeriğimiz güncellenecek.

ÖZGÜR ÖZEL CHP’YE VEDA ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayımladığı video mesajla partisinden ayrıldığını resmen açıkladı. Uzun süredir siyasi kulislerde konuşulan ayrılık iddiaları böylece doğrulanmış oldu.

Video mesajında yeni siyasi hareketlerini kamuoyuna tanıtan Özel, kurdukları partinin adının "Yeni Parti" olduğunu duyurdu.

Yeni dönemin başlangıcını ilan eden Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

Bu açıklamayla birlikte CHP'deki ayrılık süreci resmiyet kazanırken, yeni siyasi oluşum da kamuoyuna ilan edilmiş oldu.

YENİ PARTİ

Özgür Özel tarafından duyurulan yeni siyasi hareketin adı "Yeni Parti" olarak açıklandı.

Edinilen bilgilere göre Yeni Parti'nin resmi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmek üzere hazırlandı.

Öte yandan parti yönetimi ile kurucular kurulunun, olası hukuki ve idari süreçlere karşı yedek bir parti seçeneğini ve ismini de hazır tuttuğu öğrenildi.

91 MİLLETVEKİLİ İLE KİTLESEL KOPUŞ

CHP'de yaşanan ayrılık yalnızca genel başkan düzeyinde kalmadı.

Özgür Özel ile birlikte hareket eden 91 milletvekili, CHP'den toplu şekilde istifa etti. Söz konusu istifalarla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi tablo da önemli ölçüde değişti.

Yeni Parti'nin kuruluş sürecinin, bu kitlesel katılımla birlikte resmen başlatıldığı belirtilirken, resmi kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na sunulması için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

GÖZLER MANSUR YAVAŞ'TAN GELECEK AÇIKLAMADA

CHP'de yaşanan ayrılık ve Yeni Parti'nin duyurulmasının ardından kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Bu süreçte henüz Mansur Yavaş'tan açıklama gelmedi. Geldiğinde haber içeriğimiz güncellenecek.