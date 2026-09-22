Manisa SON DAKİKA! Manisa'da okula saldırısı mı oldu? Manisa Turgutlu okul saldırısında ölü var mı?

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Turgutlu'da bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayın ardından ekipler bölgeye sevk edilirken, öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapıldı. Peki, Manisa'da okula saldırı mı oldu? Manisa Turgutlu okul saldırısında ölü var mı? Detaylar...

MANİSA SON DAKİKA!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahla ateş açılması paniğe neden oldu. Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin çevreye ateş açtığı bildirildi. Öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapılmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MANİSA'DA OKULA SALDIRISI MI OLDU?

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Silahlı saldırının ardından öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olayın gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turgutlu'nun Albayrak Mahallesi'nde bulunuyor. Okulun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurum sayfasında da okulun adresi Albayrak Mahallesi olarak yer alıyor.

MANİSA OKUL SALDIRISINDA ÖLÜ VAR MI?

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul önünde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili ilk bilgilerde öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar bulunduğu aktarıldı. Ancak olayın ilk saatlerinde ölü olup olmadığına ilişkin resmi olarak paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.

Yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin de henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle olayla ilgili netleşmeyen bilgilerin kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Olayın nedeni, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve yaralı öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili ayrıntıların ekiplerin çalışmalarının ardından netleşmesi bekleniyor.