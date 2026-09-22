Manisa Turgutlu'da bir okulun önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Olayın ardından saldırganın kimliği ve yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki , Manisa okul saldırısını kim yaptı, kimliği açıklandı mı, yakalandı mı? Manisa Turgutlu okul saldırısını yapan kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

MANİSA OKUL SALDIRISINI KİM YAPTI KİMLİĞİ AÇIKLANDI MI?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde sabah saatlerinde silahla ateş açılması sonrası saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği merak konusu oldu. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayda öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapılırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk açıklamalarda saldırganın kimliğinin henüz belirlenmediği bildirildi.

MANİSA OKUL SALDIRISINI YAPAN YAKALANDI MI?

Polis ekipleri kaçan saldırganı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Çevrede güvenlik önlemi aldığı olayda, sağlık ekiplerinin de müdahalesi sürüyor.

Olayın nedeni, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

MANİSA TURGUTLU OKUL SALDIRISINI YAPAN KİM, KAÇ YAŞINDA?

Manisa Valiliği'nin açıklamasında da saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğine veya yaşına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Valilik, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verileceğini bildirdi.