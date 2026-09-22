Manisa okul saldırı GÖRÜNTÜLERİ: Manisa Turgutlu okul saldırısına ait görüntüler!

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından okul çevresinde hareketlilik yaşandı. Saldırı haberini alan öğrenci velileri okula gelirken, çocuklarından haber almaya çalıştı. Bölgede güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri de okul önünde bekleyen velileri sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelinin kaçış anına ilişkin görüntülerin ortaya çıktığı bildirildi.

MANİSA OKULA SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından olayla ilgili görüntüler merak konusu oldu. Verilen bilgilere göre saldırı sonrasında okul çevresinde öğrenci velilerinin bekleyişi sürerken, olayla ilgili güvenlik çalışmaları da devam etti.

Saldırı haberini alan çok sayıda veli kısa sürede okulun bulunduğu bölgeye geldi. Çocuklarının durumunu öğrenmek isteyen veliler okul önünde toplandı ve bekleyişlerini sürdürdü.

Olayın ardından kolluk kuvvetleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, okul önünde toplanan velileri sakinleştirmeye çalışırken olayla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Verilen bilgilere göre saldırıyla ilgili ortaya çıkan görüntüler ise şüphelinin olay sonrasındaki kaçış anına ilişkin. Saldırıyı gerçekleştiren ve polis tarafından aranan şüphelinin kaçış anının görüntülendiği belirtildi.

MANİSA TURGUTLU OKUL SALDIRISINA AİT GÖRÜNTÜLER

Manisa Turgutlu'daki okul saldırısının ardından olayla ilgili görüntülerin ortaya çıktığı bildirildi. Söz konusu görüntülerin, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve polis tarafından aranan şüphelinin kaçış anına ait olduğu aktarıldı.

Saldırının ardından okul önünde yoğunluk yaşandı. Öğrenci velileri çocuklarından haber almak amacıyla okulun bulunduğu bölgeye gelirken, kolluk kuvvetleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Velilerin okul önündeki bekleyişi devam ederken ekiplerin olayla ilgili çalışmaları da sürüyor. Mevcut bilgilere göre ortaya çıkan görüntüler, saldırı sonrasında şüphelinin kaçış anını gösteriyor.