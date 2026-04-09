Manisa GDZ elektrik kesintisi! 9-10 Nisan Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Nisan günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Gördes

• 09 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Dereçiftlik mahallesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

• 10 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Dereçiftlik ve Çiğiller mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır.

Alaşehir

• 10 Nisan 2026 tarihinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Evrenli başta olmak üzere Akkeçili, Badınca, Bahadır, Bahçedere, Bahçeliköy, Baklacı, Belenyaka, Çakırcaali, Çarıkbozdağ, Çeşneli, Delemenler, Erenköy, Girelli, Gülenyaka, Hacıaliler, Ilgın, Killik, Kozluca, Narlıdere, Osmaniye, Şahyar, Sobran, Subaşı, Üzümlü ile Kurtuluş, Hacıbey, Fatih, İstasyon, Ilıca ve Barış mahallelerinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akhisar

• 09 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yenice, Doğankaya, Dingiller, Karaköy, Musaca, Zeytinlibağ ve Gökçeahmet bölgelerinde planlı kesinti uygulanacaktır.

• 10 Nisan 2026 tarihinde 01.00 ile 03.00 saatleri arasında Seyit Ahmet, Reşat Bey ve Atatürk mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Şehzadeler

• 09 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Arda mahallesinde planlı kesinti yapılacaktır.

• 10 Nisan 2026 tarihinde 00.00 ile 04.00 saatleri arasında Yarhasanlar mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Soma

• 09 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla, Çatalçam, Pirahmet, Menteşe, Türkali, Kobaklar, Yayladalı ve Ularca mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır.

• 10 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Karacakaş mahallesinde kesinti uygulanacaktır.

• 10 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Karacakaş, Türkpiyala, Tekeli Işıklar, Tabanlar, Küçük Güney, Kayrakaltı, Bozarmut, Büyük Güney, Sultaniye, Çevircek, Deniş ve Evciler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

Turgutlu

• 09 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında İstasyonaltı mahallesinde kesinti yapılacaktır.

• 09 Nisan 2026 tarihinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Temrek, Sinirli, Musalaryeniköy ve Yakuplar mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır.

• 10 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Atatürk mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır.

• 10 Nisan 2026 tarihinde 18.00 ile 21.00 saatleri arasında Mustafa Kemal, Subaşı, Atatürk ve İstasyonaltı mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.