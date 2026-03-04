Manisa GDZ elektrik kesintisi! 4-5 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Şehzadeler

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3648238'dir. Çalışmadan Kağan Mahallesi Kağan Sokak, Kalemli Mahallesi Kalemli Köyü İç Yolu, Karayenice, Gökbel Mahallesi Gökbel Köyü İç Yolu ve Belenyenice Mahallesi Belenyenice Köyü İç Yolu etkilenecektir.

Soma

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Kesinti ID 3646179 numarasıyla planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Türkpiyala Mahallesi Türkpiyala Köyü İç Yolu, Tekeli Işıklar Mahallesi Tekeli Işıklar Köyü İç Yolu, Tabanlar Mahallesi Tabanlar Köyü İç Yolu, Küçük Güney Mahallesi Küçükgüney Köyü İç Yolu, Kozluören, Kayrakaltı Mahallesi Kayrakaltı Caddesi ve Kayrakaltı Köyü İç Yolu, Karacakaş Mahallesi Karacakaş Köyü İç Yolu ve Patika Mevkii, Evciler Mahallesi Evciler Sokak ve Evciler Köyü İç Yolu, Deniş Mahallesi Deniş Köyü Yolu ve Deniş Sokak, Çevircek Mahallesi Çevircek Köyü İç Yolu, Sultaniye Mahallesi Sultaniye Sokak ve Çerkez Sultaniye Köyü İç Yolu, Çavdır, Büyük Güney Mahallesi Büyük Güney Köyü İç Yolu ve Büyük Güney Köyü Yolu ile Bozarmut Mahallesi Bozarmut Köyü İç Yolu kesintiden etkilenecektir.

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yine şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Kesinti ID 3646183 numarasıyla planlı kesinti yapılacaktır. Bozarmut Mahallesi Bozarmut Köyü İç Yolu, Büyük Güney Mahallesi Büyük Güney Köyü Yolu ve Büyük Güney Köyü İç Yolu, Çavdır, Sultaniye Mahallesi Çerkez Sultaniye Köyü İç Yolu ve Sultaniye Sokak, Çevircek Mahallesi Çevircek Köyü İç Yolu, Deniş Mahallesi Deniş Sokak ve Deniş Köyü Yolu, Evciler Mahallesi Evciler Köyü İç Yolu ve Evciler Sokak, Karacakaş Mahallesi Patika Mevkii ve Karacakaş Köyü İç Yolu, Kayrakaltı Mahallesi Kayrakaltı Caddesi ve Kayrakaltı Köyü İç Yolu, Kozluören, Küçük Güney Mahallesi Küçükgüney Köyü İç Yolu, Tabanlar Mahallesi Tabanlar Köyü İç Yolu, Tekeli Işıklar Mahallesi Tekeli Işıklar Köyü İç Yolu ve Türkpiyala Mahallesi Türkpiyala Köyü İç Yolu kesintiden etkilenecektir.

Yunusemre

05 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Kesinti ID 3650345 numarasıyla planlı kesinti uygulanacaktır. Dazyurt Mahallesi Dazyurt Köyü İç Yolu, Büyüksümbüller Mahallesi Hacı Ahmet Yağcılar Parkı Küme Evleri ve Büyüksümbüller Köyü İç Yolu, Türkmen Mahallesi Türkmen Köyü İç Yolu ve Osmancalı Yolu, Otmanlar Mahallesi Otmanlar Köyü Yolu, Osmancalı, Ortaköy Mahallesi Ortaköy Köyü İç Yolu, Küçüksümbüller Mahallesi Küçüksümbüller Köyü İç Yolu ve Düzlen Mahallesi Düzlen Köyü İç Yolu kesintiden etkilenecektir.

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kesinti ID 3650348 numarasıyla planlı kesinti yapılacaktır. Akçaköy Mahallesi Akçaköy Köyü İç Yolu, Pelitalan, Karakılıçlı, Örselli, Maldan Mahallesi Maldan Köyü İç Yolu, Küçükbelen Mahallesi Küçükbelen Köyü İç Yolu, Kozaklar Mahallesi Kozaklar Köyü İç Yolu ve İlyasçılar Mahallesi İlyasçılar Köyü İç Yolu kesintiden etkilenecektir.

Turgutlu

05 Mart 2026 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Kesinti ID 3650143 numarasıyla planlı kesinti uygulanacaktır. Atatürk Mahallesi 234. Sokak, Koşukırı Mevkii Küme Evleri, Eski Manisa Yolu Caddesi, Semizler Yolu Sokak ve Manisa Turgutlu Yolu, Selvilitepe Mahallesi İzmir Yolu Caddesi ile Subaşı Mahallesi kesintiden etkilenecektir.

Aynı tarihte 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Kesinti ID 3650149 numarasıyla bir diğer planlı kesinti gerçekleştirilecektir. Çepnidere Mahallesi Çepnidere Sokak, Atatürk Mahallesi Semizler Yolu Sokak, Selvilitepe Mahallesi 1023. Sokak ve İzmir Yolu Caddesi ile Subaşı Mahallesi kesintiden etkilenecektir.