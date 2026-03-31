Manisa GDZ elektrik kesintisi! 31 Mart-1 Nisan Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Akhisar

31 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaköy, Dingiller, Doğankaya, Gökçeahmet, Musaca, Yenice ve Zeytinlibağ mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Atatürk Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 01.00 ile 03.00 arasında Reşat Bey, Atatürk ve Seyit Ahmet mahallelerinde geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacaktır.

Alaşehir

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Uluderbent, Yeniköy ve Örnekköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Caberkamara, Serinköy, İsmailbey ve Caberburhan mahallelerinde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında Şahyar, Piyadeler ve Akkeçili mahallelerinde, saat 13.00 ile 17.00 arasında ise Hacıbey ve Kozluca mahallelerinde elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Kırkağaç

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Kuyucak, Sakarlı, Söğütalan ve Bademli mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Salihli

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Kabazlı Mahallesi’nde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Şirinyer, Sart, Çaypınar, Başlıoğlu ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Çavlu ve Taytan mahallelerinde, saat 10.00 ile 16.00 arasında ise Karaağaç, Bahçecik ve Allahdiyen mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır.

Saruhanlı

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Nuriye Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Turgutlu

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün yine saat 09.00 ile 15.00 arasında Yedi Eylül Mahallesi’nde elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.