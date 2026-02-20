Manisa GDZ elektrik kesintisi! 20-21 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Alaşehir

20 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID 3631142'dir. Kesinti Fatih Mahallesi Cevizli Sokak ile İstasyon Mahallesi Adnan Menderes Caddesi, Serinyayla Sokak, Yayla Sokak, Yusuf İmamoğlu Sokak, Akkeçili Caddesi, Çamlı Sokak ve Denizli Akhisar Yolu çevresinde uygulanacaktır.

Soma

20 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID 3632532'dir. Kesinti Duğla, Kaplan, Karaçam, Kiraz, Kobaklar, Ularca, Türkali, Pirahmet, Menteşe, Yayladalı, Çatalçam ve Devlethan mahalle ve köylerinde uygulanacaktır.

Demirci

20 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID 3637108'dir. Kesinti Sayık Mahallesi köy içi yolu, Kızıllar Sokak, Terziler Sokak, Merkez Sokak ve çevresinde uygulanacaktır.

Şehzadeler

20 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID 3638261'dir. Kesinti İzzettin, Gümülceli, Çampınar, Albayrak, İstasyonaltı, Musacalı, Musalaryeniköy, Sinirli, Temrek, Yakuplar ve Hamzabeyli mahallelerinde uygulanacaktır.

Turgutlu

20 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID 3638265'tir. Kesinti Hacıisalar, Dağyeniköy ve Güney mahallelerinde uygulanacaktır.

Ahmetli

20 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID 3638350'dir. Kesinti Ulu Cami, Zafer ve Kurtuluş mahallelerinde belirtilen cadde ve sokaklarda uygulanacaktır.

Kula

20 Şubat 2026 tarihinde 03.00 ile 04.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID 3638454'tür. Kesinti Çarıkballı, Çampınar, 4 Eylül, Zaferiye, Seyitali, Camii Cedit, Kızılkaya, Bey, Akgün, Yurtbaşı, Yeşilyayla, Yeniköy, Tatlıçeşme, Şeritli, Şehitlioğlu, Sarnıç, Saraçlar, Sandal, Ortaköy, Narıncalısüleyman, Çarıkmahmutlu, Bebekli, Battalmustafa, Başıbüyük, Balıbey, Ayazören, Aktaş, Ahmetli, Yağbastı, Şıhlı, Kenger, Karaoba, Gökçeören, Esenyazı, Erenbağı, Emre, Bayramşah, Ayvatlar, Çarıktekke, Soğanlı, Serinyayla, Gülpınar, Narıncalıpıtrak, Körez, Kavacık, Kalınharman, İncesu, İbrahimağa, Hamidiye, Hacıtufan, Güvercinlik, Gölbaşı, Evciler, Eroğlu, Encekler ve Dereköy mahallelerinde uygulanacaktır.

Saruhanlı

20 Şubat 2026 tarihinde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID 3638470'tir. Kesinti Saruhan Mahallesi'nde uygulanacaktır.

Ayrıca 20 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Kesinti ID 3638499 ile Cumhuriyet ve Saruhan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gördes

20 Şubat 2026 tarihinde 08.00 ile 08.59 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID 3638532'dir. Kesinti Çıtak, Dağdere, Kavakalan, Yeğenoba, Uzunçam, Oğulduruk, Bardakçı, Bayramşah, Ulacık, Evciler, Pınarbaşı, Kayacık, Kabakoz, Kılcanlar, Kıranköy, Kıymık, Kızıldam, Kobaklar, Korubaşı, Köseler, Kürekçi, Kuşluk, Kuyucakkarapınar, Malaz, Malkoca, Adnan Menderes, Tepeköy, Şeyhyayla, Sarıaliler, Salur, Şahinkaya, Atatürk, Dikilitaş, Akpınar, Balıklı, Bayat, Beşeylül, Cuma, Divan, Beğel, Beğenler, Benlieli, Börez, Boyalı, Çağlayan, Çatalarmut, Çiçekli, Çiğiller, Dalkara, Dargıl, Deliçoban, Dereçiftlik, Doğanpınar, Dutluca, Efendili, Fundacık, Gülpınar, Güneşli, Kalemoğlu, Karaağaç, Azimli, Yeşilyurt, Karakeçili, Yeniköy, Yakaköy, Karayağcı, Karayakup, Kaşıkçı, Ulgar, Tüpüler, Hüseyni Baba ve Nakıpağa mahalle ve köylerinde uygulanacaktır.