Manisa GDZ elektrik kesintisi! 18-19 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi, Yunuslar Köyü İç Yolu üzerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3656411'dir.

Salihli ilçesinde Poyraz, Kemer, Kemerdamları, Kale, Hacıhıdır, Gökeyüp, Poyrazdamları ve Kurttutan mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3656411'dir.

Salihli ilçesi Kabazlı Mahallesi Kabazlı Köyü İç Yolu ile Yenipazar bölgesinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3657834'tür.

Soma ilçesi Darkale Mahallesi Darkale Köyü İç Yolu ve çevresinde saat 09.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3658060'tır.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde farklı saat aralıklarında bölgesel kesintiler uygulanacaktır:

Saat 09.00 ile 10.00 arasında 409. Sokak, İşlek Sokak, 411. Sokak, Çeltik Sokak, Muhasebe Sokak, 412. Sokak, Dila Hanım Sokak, Gönül Sokak, Güler Sokak, Leylak Sokak, Nergis Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Saygın Sokak, 401. Sokak ve 413. Sokak'ta kesinti olacaktır. Kesinti numarası 3658170'tir.

Saat 10.00 ile 11.00 arasında Cumhuriyet Caddesi, Gümüş Sokak, Akasya Sokak, 202. Sokak, 201. Sokak, Çeltik Sokak, Nabi Sokak, Yaver Sokak, Yakar Sokak ve Sağlık Sokak'ta kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3658172'dir.

Saat 11.00 ile 12.00 arasında Çiçek Sokak, Çeltik Sokak, 203. Sokak, Bahar Sokak, 406. Sokak, Sevinçli Sokak, 207. Sokak, 200. Sokak, 201. Sokak, 205. Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Lale Sokak, Akasya Sokak ve Kurmay Sokak'ta kesinti olacaktır. Kesinti numarası 3658174'tür.

Saat 12.00 ile 14.00 arasında Muradiye Mahallesi Bahar Sokak, 207. Sokak, Evrenos Caddesi, Lale Sokak, 205. Sokak ve Karahayıt Mevkii Küme Evleri ile Evrenos Mahallesi Küçük Evranos Sokak ve Evrenos Sokak'ta kesinti yapılacaktır. Kesinti numarası 3658179'dur.

Saat 13.00 ile 13.30 arasında Evrenos Caddesi, 62. Sokak, 60. Sokak, 208. Sokak, 204. Sokak, 201. Sokak, Yağmur Sokak, Kazım Karabekir Caddesi, Bahçe Sokak, Bayındır Sokak, 93. Sokak, Gümüş Sokak, Karadağ Sokak, Sağlık Sokak, Manisa Caddesi, Sıhhiye Sokak, Turan Sokak, Ulu Sokak, Uyumaz Sokak, Yakar Sokak, Çetin Sokak, Öztürk Sokak ve Ürgen Sokak'ta kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3658183'tür.

Saat 13.30 ile 14.00 arasında Akyüz Sokak, 407. Sokak, Canbaz Sokak, Akay Sokak, Karakol Sokak, Umut Sokak, Ata Sokak, Nafibey Sokak, Hoca Sokak, Kayıkçı Çıkmazı, Yağhane Çıkmazı, Leylak Sokak, Manisa Caddesi, Çullu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Utku Sokak, İstasyon Caddesi, 408. Sokak, Yeşil Sokak, Muhasebe Sokak ve Küçük Çayiçi Sokak'ta kesinti yapılacaktır. Kesinti numarası 3658185'tir.

Saat 14.00 ile 14.30 arasında Muhasebe Sokak, Karanfil Sokak, Sümbül Sokak, Avcı Sokak, Hoca Sokak, Çullu Caddesi, Nafibey Sokak, Genç Sokak ve 402. Sokak'ta kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3658186'dır.

Saat 14.30 ile 15.00 arasında Özdemir Sokak, Bilge Sokak, Menekşe Sokak, Çullu Caddesi ve Topçu Sokak'ta kesinti olacaktır. Kesinti numarası 3658188'dir.