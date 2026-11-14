Manisa elektrik kesintisi! Manisa'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kesinti programının açıklanmasının ardından " Manisa'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Manisa elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Manisa'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Akhisar, Alaşehir, Gördes, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Turgutlu, Soma, Yunusemre.

AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-12.00: Çıtak, Dağdere, Göcek, Gökçeler, Hamitköy, Yayakırıldık, Yeğenoba

ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Azıtepe

GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-12.00: Kayacık, Şahinkaya

KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

13.00-14.30: Alacalar, Bademli, Bakır, Bostancı, Çiftlik, Demirtaş, Gelenbe, Hamidiye, İlyaslar, Karakurt, Kınık, Şair Eşref, Tevfikiye, Yeni ve çok sayıda mahalle

SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-15.00: Çavlu, Süleymaniye

SARIGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Baharlar

SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

11.00-13.00: Alibeyli, Bedeller, Büyükbelen, Heybeli

SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-15.30: İnnice, Kazıklı, Mollaahmetler, Şehirlioğlu, Yıldız

TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

11.00-13.00: Temrek

09.00-15.00: Selvilitepe

SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

13.00-14.30: Çavdır

YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-14.00: 50. Yıl, Atatürk, Güzelyurt, Mareşal Fevzi Çakmak

00.30-01.30: Muradiye

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Manisa'da yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

MANİSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Manisa'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Manisa için planlı elektrik kesintileri, GDZ Elektrik resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.