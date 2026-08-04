Manifest Türkiye'den gidiyor mu, neden? Manifest hangi ülkeye gidiyor?

Manifest cephesinden gelen yeni açıklama, hayranlarını heyecanlandırdı. Global kariyer hedefleri doğrultusunda önemli bir karar alan grubun Türkiye'deki ortak yaşam düzenini sonlandırarak yurt dışına taşınacağı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından "Manifest Türkiye'den neden gidiyor?", "Hangi ülkeye taşınıyor?" ve "Tolga Akış ne açıkladı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte Manifest'in geleceğine yön verecek kararın tüm ayrıntıları.

MANİFEST TÜRKİYE'DEN GİDİYOR MU?

Evet. Manifest, global kariyer hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yurt dışına taşıma kararı aldı. Grubun kurucusu Tolga Akış, üyelerin bir arada yaşadığı Türkiye'deki ortak evin eylül ayında kapatılacağını, yeni ortak evin ise Londra'da açılacağını açıkladı.

MANİFEST TÜRKİYE'DEN NEDEN GİDİYOR?

Manifest, uluslararası müzik kariyerini geliştirmek ve global projelere odaklanmak amacıyla çalışmalarını İngiltere'den yürütme kararı aldı. Grubun küresel bir yapım şirketiyle görüşmelere başlayacak olması da bu taşınma kararının en önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi.

MANİFEST HANGİ ÜLKEYE GİDİYOR?

Manifest, İngiltere'ye taşınıyor. Grubun yeni ortak yaşam alanı Londra'da açılacak ve bundan sonraki uluslararası çalışmaları büyük ölçüde buradan yürütülecek.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Manifest'in kurucusu Tolga Akış, taşınma kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayında kızların ortak evini kapatıyoruz. Zaten plan ilk yıl ortak bir alan yaratmaktı. Ama eylülde farklı bir yerde ortak bir evimiz açılıyor: Londra."

Akış ayrıca Manifest'in küresel bir yapım şirketiyle masaya oturacağını belirterek, Londra'daki yeni yapılanmanın grubun uluslararası kariyer hedefleri ve ileride Wembley Stadyumu'nda sahne alma hayali doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti.