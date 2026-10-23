Mandıra Filozofu İstanbul filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Mandıra Filozofu İstanbul, 13 Mart 2015’te vizyona girdi. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın üstlendiği, senaryosunu Birol Güven’in yazdığı film, serinin ilk filminde Çökertme köyünde yaşayan Mustafa Ali’nin bu kez İstanbul’a gelişini konu alıyor. Çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirilen film, köy ile büyükşehir hayatı arasındaki karşıtlığı mizahi bir dille anlatıyor. İşte Mandıra Filozofu İstanbul filmine dair merak edilenler.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu İstanbul’un çekimleri, adından da anlaşılacağı gibi büyük ölçüde İstanbul’da yapıldı. Film, şehrin farklı semt ve noktalarında çekildi. Serinin ilk filmi ise Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Köyü’nde çekilmişti. Hikâyenin başlangıcı Gökova’daki Çökertme köyüne dayandığı için ikinci filmde de bu bölgeye göndermeler yer alıyor.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu İstanbul, serinin ilk filminin 4 Nisan 2014’te vizyona girmesinin ardından çekildi ve 13 Mart 2015’te sinemalarda gösterime girdi. Komedi türündeki filmin süresi 1 saat 58 dakika.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL’UN KONUSU NE?

Film, Gökova’daki Çökertme köyünde tüm hırslardan arınmış bir şekilde, kendi yaşam felsefesiyle yaşayan Mustafa Ali’nin hikâyesini anlatıyor. Mustafa Ali, yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalanması üzerine İstanbul’a gitmek zorunda kalıyor. Modern hayata ve paraya karşı duruşuyla bilinen bu sıra dışı köylünün büyükşehirle karşılaşması ise İstanbul için hiç de kolay olmuyor. O gelene kadar kendi doğrularıyla yaşayan şehrin düzeni, Mustafa Ali’nin bakış açısıyla altüst oluyor.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde, Mustafa Ali karakterine hayat veren Müfit Can Saçıntı yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir, Birol Güven ve Mahir İpek bulunuyor.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL’UN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda, aynı zamanda başrolü de üstlenen Müfit Can Saçıntı oturuyor. Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı yapım, Mint Prodüksiyon imzası taşıyor.

MANDIRA FİLOZOFU’NUN İLK FİLMİ

Serinin ilk filmi Mandıra Filozofu, 4 Nisan 2014’te vizyona girmişti. Başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel’in yer aldığı film, paraya ve modern hayata karşı olan felsefe mezunu Mustafa Ali’nin, Milas’ın Çökertme köyünde doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamı ve arazisine otel yapmak isteyen zengin iş adamı Cavit ile yaşadığı mücadeleyi anlatıyordu.