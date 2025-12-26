Haberler

Manchester United Newcastle hangi kanalda? Manchester United Newcastle maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Manchester United Newcastle maçı hangi kanalda, belli oldu. Manchester United Newcastle Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Manchester United Newcastle maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Manchester United Newcastle maçını hangi kanal veriyor? İşte Manchester United Newcastle maçı yayın bilgisi!

Manchester United Newcastle Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Manchester United Newcastle maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Manchester United Newcastle maçını hangi kanal veriyor? İşte Manchester United Newcastle maçı yayın bilgisi haberimizde...

MANCHESTER UNİTED NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Newcastle maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak. Manchester United Newcastle maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek.

MANCHESTER UNİTED NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United Newcastle maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

