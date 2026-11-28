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Manchester United Brentford maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı beIN SPORTS 3. İngiltere Premier Lig kapsamındaki Manchester United Brentford maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Old Trafford'da oynanacak ve beIN SPORTS 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

MANCHESTER UNİTED BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Brentford maçı beIN SPORTS 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, İngiltere Premier Lig kapsamında oynanacak.

MANCHESTER UNİTED BRENTFORD MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

beIN SPORTS 3, Digiturk platformunda 79. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma şifresiz değil; maçı izleyebilmek için beIN SPORTS aboneliği gerekiyor. Aboneler maçı internet üzerinden beIN CONNECT platformunda da takip edebiliyor.

MANCHESTER UNİTED BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United Brentford maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma İngiltere Premier Lig kapsamında yapılacak.

MANCHESTER UNİTED BRENTFORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester United Brentford maçı, Manchester'daki Old Trafford'da oynanacak.

MANCHESTER UNİTED BRENTFORD MAÇININ ÖNEMİ NE?

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Brentford'u konuk edecek. Kötü bir sezon geçiren Manchester United için karşılaşma, puan tablosunda yükselmek adına büyük önem taşıyor.

Manchester United, 11 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 8 puanla ligde 19. sırada, düşme hattında yer alıyor. Brentford ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 17 puanla altıncı sırada bulunuyor.

MANCHESTER UNİTED VE BRENTFORD SON DURUM

Ligin zirvesinde ise 28 puanlı Arsenal yer alıyor. Arsenal'i 22'şer puanlı Brighton ve Manchester City, 21 puanlı Liverpool takip ediyor.

İNGİLTERE PREMİER LİG HAKKINDA

Premier Lig'de sezon sonunda ilk dört sırayı alan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ediyor. Ligin son üç sırasındaki takımlar ise Championship'e düşüyor. 74 bin kişiyi aşan kapasitesiyle Old Trafford, İngiltere'nin en büyük kulüp stadyumu olarak biliniyor.