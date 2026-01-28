Manchester City Galatasaray maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu, muhtemel 11 kimler var?

Manchester City Galatasaray belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında bugün İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak. İşte ayrıntılar...

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Manchester City - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Manchester City Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Cherki, Doku, Haaland

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.

Müsabaka TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanacak.