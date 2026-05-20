Malatya'da yarın okullar tatil mi 21 Mayıs Perşembe?

21 Mayıs Perşembe günü için “Malatya’da okullar deprem nedeniyle tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Malatya’da meydana gelen deprem sonrası eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılırken, valilikten gelecek açıklama bekleniyor.

MALATYA’DA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Malatya sabah saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre Battalgazi merkezli deprem yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar panik halinde evlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi.

DEPREM BÖLGE GENELİNDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Battalgazi olan deprem, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli panik yaşanırken, birçok vatandaş güvenli bölgelerde beklemeyi tercih etti. Depremin ardından ekiplerin saha tarama çalışmaları başlatıldı.

MALATYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Depremin ardından en çok merak edilen konulardan biri de eğitim oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Çarşamba günü okullarda eğitime bir günlük ara verildi. Öğrenci ve veliler, sonraki günler için yeni açıklamaları yakından takip ediyor.

AFAD’DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve ilgili ekiplerin bölgede incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi. Vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

VATANDAŞLAR TEDBİRLİ BEKLEYİŞTE

Depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar geceyi tedbir amaçlı açık alanlarda geçirmeye hazırlanıyor. Yetkililer ise artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Gelişmelerin valilik ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılacağı bildirildi.