Malatya'da okullar tatil oldu mu? Malatya deprem SON DAKİKA! 20 Mayıs bugün Malatya'da okullar tatil mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı son dakika verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, yalnızca Malatya merkezinde değil; çevre iller Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş ve Sivas’ta da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, özellikle öğrenci velileri ve eğitim camiası “Bugün okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA

AFAD tarafından yayımlanan ilk ölçümlere göre depremin merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olarak açıklandı. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından birçok vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Depremin çevre illerde de hissedilmesi nedeniyle bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.

Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Deprem sonrası saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, resmi kurumlardan gelecek yeni açıklamalar vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor.

Özellikle sosyal medya platformlarında deprem sonrası çok sayıda paylaşım yapılırken, öğrenciler ve veliler eğitimle ilgili alınacak olası kararları araştırmaya başladı. Kent genelinde yaşanan kısa süreli panik sonrası gözler Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çevrildi.

20 MAYIS BUGÜN MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya’da meydana gelen depremin ardından en çok araştırılan konuların başında okulların tatil edilip edilmeyeceği geldi. Öğrenciler, veliler ve eğitim çalışanları “20 Mayıs bugün Malatya’da okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Ancak şu ana kadar Malatya’da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Malatya Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu hakkında henüz herhangi bir karar duyurulmuş değil.