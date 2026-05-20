Malatya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde oldu, ne zaman?

Malatya’da meydana gelen deprem sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken, “Son dakika Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve ne zaman gerçekleşti?” soruları gündeme geldi. Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başlarken, depremin etkilerine ilişkin ilk bilgiler merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MALATYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

MALATYA’DA OLAN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

Meydana gelen depremin büyüklüğü 5.6 olarak açıklandı. Depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

MALATYA’DA DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Deprem 20 Mayıs sabah saatlerinde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

AFAD’ın verilerine göre deprem yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve Adana, Kahramanmaraş ile Hatay başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.