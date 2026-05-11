Malatya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Malatya’da deprem mi oldu? AFAD 11 Mayıs Pazartesi Yeşilyurt’ta az önce deprem mi oldu?

Günün ilk saatlerinde hissedilen sarsıntı sonrası bölge halkı, "Bugün Malatya Yeşilyurt'ta deprem mi oldu?" sorgusuyla AFAD son depremler listesini takibe aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan anlık verilere göre, Yeşilyurt merkezli sarsıntının şiddeti ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiği netlik kazanmaya başladı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın olup olmadığı ve uzmanların bölgedeki sismik hareketliliğe dair yaptığı ilk değerlendirmeler haberimizin devamında yer alıyor.

MALATYA YEŞİLYURT’TA KORKUTAN SARSINTI

Malatya’da gece saatlerinde meydana gelen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli endişeye yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilerle sarsıntının merkez üssü ve teknik detayları netleşirken; "Malatya Yeşilyurt'ta deprem mi oldu, hasar var mı?" soruları sosyal medyada geniş yankı buldu. İşte 10 Mayıs gecesini 11 Mayıs sabahına bağlayan saatlerde gerçekleşen Malatya depremine dair tüm ayrıntılar:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve çevre ilçelerden de hissedilen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Gece yarısına yakın bir saatte gerçekleşen sarsıntı, özellikle sessizliğin hakim olduğu dakikalarda vatandaşlar tarafından net bir şekilde hissedildi. AFAD ve sismik istasyonlardan alınan verilere göre sarsıntı, yerel saatle 23:28’de kaydedildi.

DEPREMİN TEKNİK ANALİZİ VE DERİNLİĞİ

Yeşilyurt merkezli sarsıntının teknik parametreleri AFAD Deprem Dairesi tarafından şu şekilde rapor edildi:

• Büyüklük: 3.5 (Ml)

• Yer: Yeşilyurt (Malatya)

• Tarih: 10 Mayıs 2026

• Saat: 23:28:46 (TSİ)

• Derinlik: 11.81 km

• Koordinatlar: 38.26722 N (Enlem) - 38.14361 E (Boylam)

Sarsıntının yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi, yüzeyde belirgin bir sarsıntı hissi uyandırsa da şiddetinin yıkıcı boyutta olmamasını sağladı.

SAHADA SON DURUM VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Depremin ardından Malatya Valiliği ve ilgili birimler tarafından yapılan ilk incelemelerde, herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar ihbarı alınmadığı bildirildi. Yeşilyurt ve çevresinde kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşların tedbir amaçlı dışarı çıktığı gözlemlenirken, yetkililer durumun kontrol altında olduğunu ve hayatın normale döndüğünü ifade etti.

BÖLGEDEKİ SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Malatya ve çevresi, aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge olması sebebiyle sismik hareketliliği yakından takip edilen noktalar arasında yer alıyor. Uzmanlar, 3.5 büyüklüğündeki bu depremin bölgedeki enerji birikimi açısından olağan bir hareketlilik olduğunu belirtirken, vatandaşların resmi kurumlardan yapılan duyurulara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.