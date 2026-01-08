Malatya okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Malatya'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Malatya'da 9 Ocak Cuma günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberi için valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ediyor.

MALATYA HAVA DURUMU

Malatya'da Dondurucu Soğuklar ve Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Malatya, Ocak ayının ikinci haftasında dondurucu soğukların ve kar yağışlı bir hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre, şehirde sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek.

Hafta Ortasında Kar Yağışı Etkili

08 Ocak Perşembe günü Malatya genelinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının en yüksek 1°C, en düşük ise -6°C olması tahmin ediliyor. Nem oranının %90'lara ulaşacağı günde rüzgarın hızı saatte 4 km seviyelerinde olacak.

Cuma ve Cumartesi: Ayaz ve Hafif Kar

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışının hafifleyerek devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gün içinde en yüksek 2°C, gece ise -2°C dolaylarında olacak.

• 10 Ocak Cumartesi: Gökyüzü parçalı bulutlu bir hal alsa da dondurucu soğuklar etkisini artırıyor. Gündüz sıcaklığı 2°C ölçülürken, gece sıcaklığının -4°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Pazar ve Pazartesi: Dondurucu Soğuklara Dikkat

• 11 Ocak Pazar: Haftanın en soğuk gecesi pazar günü yaşanacak. Kar yağışının geri döneceği tahmin edilen günde termometreler gece -7°C'yi gösterecek. Gündüz ise sıcaklık 2°C'yi geçmeyecek.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde de kar yağışı devam edecek. Sıcaklıkların gündüz 2°C, gece ise -1°C olması öngörülüyor. Nem oranının ise %96'ya kadar yükselmesi bekleniyor.

İstatistiksel Bilgi: Geçmiş yılların (1991-2020) verilerine bakıldığında, Malatya'da bu dönemde ortalama en düşük sıcaklık -3°C civarındayken, pazar günü beklenen -7°C'lik hava, kışın en sert günlerinden birinin yaşanacağını teyit ediyor.

Uzmanlar, hafta boyunca etkili olacak kar yağışı ve özellikle gece saatlerinde görülecek şiddetli don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.