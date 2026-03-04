Malatya okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Malatya'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Malatya'da 5 Mart Perşembe günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberi için valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ediyor.

MALATYA HAVA DURUMU

Malatya'da Parçalı Bulutlu ve Dondurucu Bir Hava Hakim

MALATYA – Kayısı diyarı Malatya'da, 5 Mart Perşembe günü kar yağışının yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, gün içinde kar yağışı ihtimali %20 gibi düşük bir seviyede kalarak yerini soğuk ama açık bir havaya devredecek. En yüksek sıcaklığın 3°C olması beklenen kentte, gece saatlerinde havanın açmasıyla birlikte kuvvetli bir ayaz bekleniyor ve sıcaklık -8°C'ye kadar düşecek. Nem oranının %71 civarında seyrettiği Malatya'da, rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 mph hızla esecek. Vatandaşların özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşacak don olayına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.