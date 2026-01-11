Malatya okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Malatya'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Malatya'da 12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberi için valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ediyor.

MALATYA HAVA DURUMU

Malatya Hava Durumu Raporu: Kayısı Diyarında Kar Fırtınası ve Dondurucu Ayaz

Doğu Anadolu'nun batı eşiğinde yer alan Malatya, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan şiddetli soğuk hava dalgasının en çok hissedileceği iller arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Malatya haftaya yoğun bir kar fırtınasıyla başlayacak. 12 Ocak Pazartesi günü şehir genelinde etkili olacak olan ağır kar yağışı, gündüz sıcaklıklarının 2 derece civarında seyretmesine neden olurken, yüzde 97'ye ulaşan nem oranı görüş mesafesini yer yer kısıtlayacaktır. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif esmesi karın birikme hızını artıracak ve şehir merkezinde ciddi bir beyaz örtü oluşturacaktır.

13 Ocak Salı günü, kar yağışının öğle saatlerinden itibaren yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor; ancak asıl meteorolojik risk bu noktadan sonra başlıyor. Yağışın kesilmesiyle birlikte gece saatlerinde sıcaklıkların hızla eksi 7 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Malatya'nın geçmiş meteorolojik kayıtlarına bakıldığında, Ocak ortasında eksi 22 dereceyi bulan uç değerlerin kaydedildiği bilinmektedir. Bu hafta yaşanacak dondurucu soğuklar, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı olumsuz etkileyebilir. 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günleri ise güneşli ancak dondurucu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları dahi sıfırın altında 3 derecenin üzerine çıkamayacak, gece ise termometreler eksi 11 dereceyi görecektir.

16 Ocak Cuma günü sistemin yavaş yavaş etkisini yitirmesi beklense de, dondurucu ayazın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu beş günlük süreçte Malatyalı vatandaşların özellikle "karabuz" olarak bilinen gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, su sayaçlarını yalıtım malzemeleriyle korumaları hayati önem taşımaktadır. Sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmamaları, özellikle Doğanşehir ve Akçadağ güzergahlarını kullanacakların ekstra tedbir alması önerilmektedir. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları için tüm birimleriyle sahada olduğu bildirilmiştir.

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi.