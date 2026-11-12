Malatya helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin isimleri açıklandı mı?

Kazanın ardından " Malatya'da şehit olan askerlerin isimleri açıklandı mı?", "Şehitler kimler, nereli?" ve "Helikopter neden düştü?" soruları gündeme geldi. İşte Malatya'daki helikopter kazasına dair şu ana kadar bilinenler.

MALATYA HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayır, Malatya'da düşen helikopterde şehit olan 4 askerimizin kimlikleri henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şehitlerin isimleri, rütbeleri ve memleketlerine ilişkin bilgi yer almadı. Şehitlerimizin kimlik bilgilerinin, ailelerine bilgi verilmesinin ardından resmi makamlar tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

MALATYA'DA DÜŞEN HELİKOPTERDE KAÇ ŞEHİT VAR?

Malatya'da düşen S-70 tipi askeri helikopterde 4 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yaptığı açıklamada 4 askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

MALATYA'DA HELİKOPTER NASIL DÜŞTÜ?

Edinilen bilgilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter düştü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Helikopterin düştüğü alanda çıkan küçük çaplı yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Emniyet ve askeri yetkililer, kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor.

MSB'DEN HELİKOPTER KAZASI AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır" ifadelerini kullandı. Bakanlık, daha sonra yaptığı açıklamada ise helikopterde bulunan 4 personelin şehit olduğunu duyurdu.

HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Helikopterin düşme nedeni henüz belirlenemedi. Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin "henüz belirlenemeyen bir sebeple" kaza kırıma uğradığını açıkladı. Kazanın nedeni, yapılacak teknik inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

S-70 TİPİ HELİKOPTER NEDİR?

Sikorsky S-70, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen, çift motorlu, orta sınıf ve çok maksatlı bir askeri helikopter ailesi. ABD Ordusu'nun UH-60 Black Hawk platformu temel alınarak tasarlanan S-70 serisi; taktik personel nakliyesi, yük taşıma, tıbbi tahliye, arama-kurtarma ve komuta-kontrol gibi pek çok görevde kullanılıyor. Tam teçhizatlı 11 ile 14 arasında asker taşıyabilen helikopter, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin envanterinde yer alıyor. Türkiye'de TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında, helikopter T70 adıyla yerli sistemlerle donatılarak lisans altında üretiliyor.