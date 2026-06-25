Malatya deprem mi oldu, Malatya’da kaç şiddetinde deprem oldu, deprem nerede oldu 25 Haziran Perşembe?

25 Haziran Perşembe günü meydana gelen deprem sonrası " Malatya'da deprem mi oldu?" ve "Deprem nerede oldu?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar depremin büyüklüğü, merkez üssü ve çevre illerde hissedilip hissedilmediğine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

MALATYA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ! AFAD VE KANDİLLİ'DEN FARKLI BÜYÜKLÜK AÇIKLAMASI

Malatya'da meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Depremin ardından vatandaşlar " Malatya'da deprem mi oldu?", "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" ve "Depremin merkez üssü neresi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afad tarafından paylaşılan verilere göre Malatya'da saat 16.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarsıntının derinliği 9.13 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 3.9 OLARAK DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Deprem verilerinde zaman zaman ölçüm yöntemleri nedeniyle kurumlar arasında küçük farklılıklar görülebiliyor.

VATANDAŞLAR DEPREMİN DETAYLARINI ARAŞTIRIYOR

Depremin hissedilmesinin ardından sosyal medyada ve arama motorlarında "Malatya deprem son dakika", "Malatya'da deprem kaç şiddetinde oldu?" ve "Deprem nerede meydana geldi?" sorguları öne çıktı. Bölgedeki vatandaşlar, deprem sonrası resmi kurumlardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

İlk değerlendirmelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yetkililer, gelişmelerin takip edildiğini belirtirken vatandaşların yalnızca AFAD ve ilgili resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması gerektiğini vurguluyor.