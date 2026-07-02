Malachi Flynn Türk mü, Malachi Flynn kimdir, aslen nereli, basketbolcu Malachi Flynn kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği isimlerden Malachi Flynn yeniden gündemde. "Malachi Flynn Türk mü?", "Kimdir?", "Aslen nereli?", "Kaç yaşında?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte NBA deneyimi bulunan ve Türk vatandaşlığına geçtikten sonra A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil edilen Malachi Flynn'in biyografisi ve basketbol kariyerine dair merak edilen ayrıntılar.

MALACHI FLYNN TÜRK MÜ?

Malachi Flynn doğuştan Türk değildir. ABD doğumlu olan başarılı basketbolcu, daha sonra Türk vatandaşlığına geçerek Türkiye A Milli Basketbol Takımı adına forma giyme hakkı kazandı. Türk vatandaşlığına alınmasının ardından ay-yıldızlı ekibin kadrosuna dahil edilen Flynn, milli takımın devşirme oyuncu statüsünde görev yapıyor.

MALACHI FLYNN ASLEN NERELİ?

Malachi Flynn, aslen Amerikalıdır. ABD'nin Washington eyaletindeki Tacoma kentinde doğan başarılı basketbolcu, basketbol eğitimini de Amerika'da aldı. Kariyerinin önemli bölümünü NBA'de geçiren Flynn, daha sonra Türk vatandaşlığına geçerek Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymeye başladı.

MALACHI FLYNN KAÇ YAŞINDA?

9 Mayıs 1998 doğumlu olan Malachi Flynn, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Kariyerinin en olgun dönemini yaşayan deneyimli oyun kurucu, hem kulüp düzeyinde hem de milli takım organizasyonlarında önemli sorumluluklar üstleniyor.

MALACHI FLYNN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Malachi Flynn, 2026 yılı itibarıyla Bahçeşehir Koleji forması giyiyor. NBA kariyerinin ardından Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne transfer olan deneyimli guard, hem ligde hem de Avrupa kupalarında takımının önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Kulüp kariyerinin yanı sıra Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda da görev yapan Flynn, oyun kurucu pozisyonundaki tecrübesi ve skor katkısıyla ay-yıldızlı ekibe önemli katkılar sağlaması beklenen isimler arasında gösteriliyor.

MALACHI FLYNN'İN KARİYERİ

Kolej basketbolunda gösterdiği performansın ardından NBA Draftı'nda seçilen Malachi Flynn, kariyerinde Toronto Raptors, New York Knicks, Detroit Pistons ve Charlotte Hornets gibi takımların formalarını giydi. NBA'de edindiği tecrübeyi Avrupa basketboluna taşıyan başarılı oyuncu, Türkiye'ye transfer olduktan sonra Bahçeşehir Koleji'nin kadrosuna katıldı.

Oyun kurucu pozisyonundaki liderliği, top yönlendirme becerisi ve dış şut tehdidiyle tanınan Malachi Flynn, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde kariyerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor.