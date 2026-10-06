Makara Böcekler filmi ne zaman çıkıyor, nerede hangi kanalda, hangi platformda yayınlanacak?

Makara Böcekler, eğlenceli hikâyesi ve dikkat çeken tanıtımlarıyla şimdiden geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmeyi başardı. Filmin yayın tarihine yaklaşılırken "Makara Böcekler'in konusu ne, seslendirmesinde kimler var, film çocuklar için uygun mu?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Makara Böcekler filminin vizyon tarihi, yayınlanacağı platform ve filme dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Yayınlanan tanıtımlarıyla merak uyandıran Makara Böcekler, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Film, 9 Ekim 2026 Cuma günü vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Burak Kaan Şimşeker ve Canan Keçeci'nin oturduğu yapım, sıra dışı hikâyesiyle şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

MAKARA BÖCEKLER NEREDE İZLENİR?

Makara Böcekler, 9 Ekim'den itibaren sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Filmin hangi salonlarda ve hangi seanslarda gösterileceği, vizyon haftasında sinema zincirlerinin internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden öğrenilebilecek.

MAKARA BÖCEKLER HANGİ KANALDA, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Makara Böcekler'in televizyon kanallarında ya da dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Filmler genellikle sinemadaki gösterim sürecinin tamamlanmasının ardından dijital platformlara ve televizyon kanallarına geliyor. Makara Böcekler'in hangi platformda yer alacağı, yapımcı firmanın yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

MAKARA BÖCEKLER KONUSU NE?

Filmin hikâyesi, yeraltındaki bir böcek şehrinde geçiyor. Para kazanmanın yollarını arayan dört mutsuz esnaf, terk edilmiş bir depoyu pavyona dönüştürmeye karar verir. İşletmenin yönetimini keskin dilli Hürmüz Abla ile saf ve hayalperest Yıldız üstlenir. Ancak işler hiç de planlandığı gibi gitmez.

Pavyonun açılmasıyla birlikte davetsiz misafirler de kapıya dayanır. Kendini "danışman" ilan eden Necmi, tekinsiz tefeci Barbaros ve ikiyüzlü Zabıta Amiri Cengiz, işletmenin etrafında giderek büyüyen bir baskı ağı kurar. Borç, rüşvet ve kaçak bahis aynı anda üç cepheden patlak verince, esnafın hayali büyük bir karmaşaya dönüşür.