Makana Baku kimdir? Alanyaspor'a gol atan Kocaelisporlu kanat oyuncusu Göztepe'de de oynamıştı

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Alanya'da ilk yarının bitmesine üç dakika kala skor tabelasına Makana Baku'nun adı yazıldı. Alman kanat oyuncusunun 42. dakikada attığı gol Kocaelispor'u 2-0 öne geçirdi ve ikinci yarıda bir gol yiyen yeşil-siyahlı takım, deplasmandan 2-1'lik galibiyetle döndü. Bu sonuçla Kocaelispor 9 haftada 15 puana yükselip 6. sıraya çıktı; Alanyaspor 12 puanda kaldı.

MAKANA BAKU ALANYASPOR MAÇINDA KAÇINCI DAKİKADA GOL ATTI?

Makana Baku, 23 Ekim 2026'da oynanan Alanyaspor-Kocaelispor maçında 42. dakikada gol attı. İlk 11'de başladığı maçta Kocaelispor'un ilk golü 27. dakikada Berkan Kutlu'dan gelmişti. Takım soyunma odasına iki farkla girdi. Alanyaspor 52. dakikada farkı bire indirse de skor bir daha değişmedi.

MAKANA BAKU KİMDİR?

Makana Baku, Kocaelispor'da 32 numaralı formayı giyen Alman sol kanat oyuncusu. Kulüp, Yunanistan'ın Atromitos takımından gelen oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını 1 Temmuz 2026'da duyurdu. Baku, Atromitos'taki son sezonunda kupa maçlarıyla birlikte 40 maçta 13 gol atmıştı.

Futbola Mainz 05'in altyapısında başlayan Baku, Almanya'nın 20 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giydi. A milli takımda oynamadı.

MAKANA BAKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Makana Baku, profesyonel kariyerinde Almanya, Polonya, Türkiye ve Yunanistan'da top koşturdu. Mainz 05 altyapısından sonra SV Gonsenheim ve Sonnenhof Großaspach formalarını giydi, 2019'da Holstein Kiel'e transfer oldu ve Kiel'deyken bir dönem kiralık olarak Polonya'nın Warta Poznan takımında oynadı.

Türkiye'yle ilk teması 2021 yazında oldu. Holstein Kiel'den Göztepe'ye gelen Baku, İzmir ekibinde bir sezon geçirdi. Sonra Legia Varşova'ya gitti. Legia'dayken Yunanistan'da OFI'ye kiralandı, 2024'te Atromitos'a katıldı ve 2026 yazında Kocaelispor'a imza attı.

MAKANA BAKU'NUN İKİZ KARDEŞİ KİM?

Makana Baku'nun ikiz kardeşi Ridle Baku da futbolcu. İki kardeş Mainz 05'in altyapısında yetişti. Ridle'ye bu adı babası, eski Borussia Dortmund forveti Karl-Heinz Riedle'den esinlenerek verdi.

MAKANA BAKU KAÇ YAŞINDA?

Makana Baku 28 yaşında; 8 Nisan 1998'de doğdu.

MAKANA BAKU NERELİ?

Makana Baku, Almanya'nın Mainz kentinde doğdu ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenli bir aileden geliyor. İki ülkenin milli takımında da oynama hakkı vardı, gençlik kategorilerinde Almanya formasını giydi.