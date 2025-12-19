Mahmut Ak kimdir? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Mahmut Ak kaç yaşında, nereli?

2025 yılı Aralık ayında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) rektörlüğünde önemli bir değişiklik yaşandı. Görev süresi dolmadan görevden alınan Prof. Dr. Alptekin Yasım'ın yerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla Prof. Dr. Mahmut Ak vekaleten rektör olarak atandı. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Mahmut Ak kimdir? Mahmut Ak kaç yaşında, nereli? Mahmut Ak'ın kişisel ve akademik geçmişine dair merak edilen detaylar haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ATANAN MAHMUT AK KİMDİR?

Prof. Dr. Mahmut Ak, akademik çalışmalarını ağırlıklı olarak Osmanlı, Yeniçağ ve Yakın Çağ tarihi üzerine yoğunlaştırmıştır. Yüksek lisans ve doktora tezlerini "Âşık Mehmed ve Menâzırü'l-Âlem'i" eseri üzerine hazırlayan Ak, 1997 yılında doktora unvanını almıştır.

Akademik yükselme süreci ise şu şekilde gerçekleşmiştir:

1999 yılında Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent ünvanı, 2005 yılında doçent, 2011 yılında profesör ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Akademik kariyerinin yanı sıra çeşitli yönetim görevlerinde de bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde yürüttüğü görevler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı gibi pozisyonlar yer almıştır. 2015 yılında kısa süreli vekil rektörlük görevini yürütmüş, ardından 2015–2023 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlenmiştir.

MAHMUT AK KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Mahmut Ak, 1965 yılında doğmuş olup 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Akademik kariyerine 1987 yılında İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Ak, yıllar içinde akademik yükselmesini sistemli bir şekilde gerçekleştirmiştir.

Yaşı ve deneyimi, onun hem akademik hem de yönetimsel süreçlerde güçlü bir liderlik sergilemesini sağlıyor. Disiplinli yönetim anlayışı ve kurumsal vizyonu, KSÜ'de yeni dönemin şekillenmesinde etkili olacak.

MAHMUT AK NERELİ?

Prof. Dr. Mahmut Ak, 1965 yılında Tokat'ta doğmuştur. Eğitim hayatının ilk yıllarını Tokat'a bağlı Büyükbağlar Köyü İlkokulu'nda tamamlayan Ak, ortaokul ve lise eğitimini Tokat İmam Hatip Lisesi'nde sürdürdü.

PROF. DR. MAHMUT AK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ GÖREVLERİ

Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi'nde akademik ve idari alanlarda kapsamlı bir deneyim elde etmiştir. Yaptığı görevler arasında şunlar öne çıkmaktadır:

2005–2007 ve 2009–2011: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

2008–2011: Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı

2011–2013: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2013–2015: İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı

11 Şubat – 1 Nisan 2015: Vekil Rektörlük

1 Nisan 2015 – 1 Ağustos 2023: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Bunların yanında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Öğrenci Kültür Merkezi Müdürlüğü ve çeşitli fakülte kurullarında da aktif olarak görev almıştır.