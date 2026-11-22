Mahkemesiz tahliye, kira süresi biten kiracının adli yargıda dava açılmadan kaymakamlık ya da valilik kararıyla taşınmazdan çıkarılması demek. Bu yol yalnız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihaleyle kiraya verilen kamu taşınmazlarında açık. Danıştay 4. Dairesi'nin 23 Eylül 2026 tarihli kararı, 21 Kasım 2026 tarihli ve 33437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

MAHKEMESİZ TAHLİYE NEDİR, OLUR MU?

Kamu kurumlarının ihaleyle kiraya verdiği taşınmazlarda olur. Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi, kira süresi dolduğu halde taşınmazı boşaltmayan kişinin mülki amir kararıyla çıkarılmasına imkan tanıyor. Danıştay da bu maddenin özel bir düzenleme olduğunu, idarenin önce fesih ya da tahliye davası açmasının şart olmadığını belirtti. Karara göre kiracıya ayrıca bildirim yapılması da zorunlu değil.

DANIŞTAY KARARINDA NE OLDU?

Dosya Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait konutlarla ilgili. Konutlar 2019'da açık ihaleyle kiraya verilmiş, sözleşmeler 2021, 2022 ve 2023'te yenilenmişti. İdare sözleşmeleri yeniden uzatmayacağını bildirdi, kiracılar konutları boşaltmayınca Şehitkamil Kaymakamlığı tahliye kararı verdi.

Kiracıların açtığı davada Gaziantep 5. İdare Mahkemesi tahliye işlemini iptal etti. Mahkeme, kira süresinin bitmesinin tek başına yeterli olmadığını ve adli yargıda dava açılması gerektiğini değerlendirdi. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi de istinaf başvurusunu reddetti. Dosya kanun yararına temyiz yoluyla Danıştay'a geldi ve 4. Daire bölge idare mahkemesinin kararını oybirliğiyle bozdu.

KARAR KİMLERİ KAPSIYOR?

Yalnız 2886 sayılı Kanun kapsamında ihaleyle kiralanan kamu taşınmazlarının kiracılarını. Bir kişiye ait ev ya da iş yerinde kiracıyı çıkarmak için Türk Borçlar Kanunu'ndaki tahliye sebepleri ve mahkeme ya da icra süreci geçerli olmaya devam ediyor.

DAVAYI KAZANAN KİRACILARIN DURUMU DEĞİŞECEK Mİ?

Değişmeyecek. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesine göre kanun yararına bozma kararı, kesinleşmiş mahkeme kararının taraflar için doğurduğu sonucu ortadan kaldırmıyor. Kararın etkisi, benzer uyuşmazlıklarda idare mahkemelerine yol göstermesi olacak.